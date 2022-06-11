Trenyolu Polikliniği’nde iki yılda 77 bine yakın aşı yapıldı

Lefkoşa Trenyolu Polikliniği Aşı Merkezi yenilenerek yeniden hizmete açıldı. Bakan Altuğra, Trenyolu Polikliniği Aşı Merkezi’nin 2021’de 56 bin 175, 2022 yılında ise bugüne kadar 10 bin 614 Covid-19 aşısı yapıldığını kaydetti







“Lefkoşa Trenyolu Polikliniği Aşı Merkezi” tadilat, bakım ve onarımı yapılarak, yeniden hizmete açıldı. Açılış, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra tarafından yapıldı.

Merkezin yeni çehresi, Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu ve üye lions kulüpleri ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde polikliniğe kazandırıldı.

Sağlık Bakanı Altuğra, Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu ve üye lions kulüplerini, Sağlık Bakanlığı ile yaptıkları iş birliği nedeniyle tebrik etti.

Sağlık Bakanı Altuğra, Lefkoşa Trenyolu Polikliniği Aşı Merkezi’nin 2021 yılında hızla gelişmesiyle merkezde 56 bin 175, 2022 yılında ise bugüne kadar 10 bin 614 Covid-19 aşısı yapıldığını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu Başkanı Duygu Adahan Kuran da, federasyona bağlı lions kulüplerinin katkı ve katılımları ile tadilatı yapılan Trenyolu Polikliniği Aşı Merkezi’nin açılışını gerçekleştirmekten mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti.

