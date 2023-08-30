Trafikte uslanmıyoruz

Alkollü sürücülerin karıştığı 3 ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Ülkede son iki günde meydana gelen 3 trafik kazasında toplam 8 kişi yaralandı. Kazaların tümüne alkollü sürücüler sebep oldu.Kazalardan biri dün saat 23.30 sıralarında Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda yaşandı. Altı kişinin yaralandığı kazada, 95 mlgr alkollü içki tesiri altındaki 24 yaşındaki Ali İnce, KL 218 plakalı araç ile soldan birinci şerit içerisinde doğu istikametine seyrettiği sırada Elektrokur isimli iş yeri önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun ikinci (sağ) şeridine geçti. Ali İnce, o esnada gerisinde soldan ikinci şeritte aynı istikamete doğru seyreden 28 yaşındaki Shahıd Khan yönetimindeki JH 845 plakalı salon aracın sol ön kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun sağ kısmına savrulan JH 845 plakalı araç orta refüjdeki servi ağacına çarpıp dururken, araç içindeki sürücü Shahıd Khan ve yolcular 20 yaşındaki Muhammad Rızwan, 25 yaşındaki Kamran Jan, 20 yaşındaki Sulaiman Shah, 22 yaşındaki Syed Mehboob Ali Shah ve 23 yaşındaki Muhammad Osama yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin arından müşahede altına alınırken, KL 218 plakalı salon araç sürücüsü Ali İnce tutuklandı.MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDIGirne’de Şht. Aslan Seçkin Sokak'ta ise dün sabah saat 00.15'te bir kaza yaşandı. Kazada, 247 mlgr alkollü içki tesiri altındaki 54 yaşındaki Halil Duygun, yönetimindeki GT 030 plakalı araçla doğu istikametine seyrederken karşıdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden sokağın güney kısmındaki Sevdalı Sokağa dikkatsizce dönüşe geçti. Duygun, o esnada batı istikametine seyreden 28 yaşındaki Sedat Karakaya yönetimindeki UG 387 plakalı motosikletin önünü tıkadı ve iki araç çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alınırken, Halil Duygun tutuklandı.ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAZAYA SEBEP OLDU, YARALANDIYenierenköy’de de 8 Ağustos Caddesi'nde önceki gün saat 12.20'deki kazada, 217 mlgr alkollü içki tesiri altındaki 31 yaşındaki Mustafa Metni kazaya yol açtı.Metni, yönetimindeki EY 464 plakalı salon araçla batı istikametine seyrederken, Tatlı Market önlerinde dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu sola meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelen 42 yaşındaki Galip Çeken yönetimindeki MB 290 plakalı araç ile çarpıştı.Kazada yaralanan EY 464 plakalı araç sürücüsü Mustafa Metni, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu ve tutuklandı.