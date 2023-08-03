Trafik Cezaları Cepleri Yakacak

Asgari ücretin yükselmesiyle asgari ücrete endeksli trafik suçlarının sabit para cezaları da arttı. Yeni cezalarla trafikte suç işleyenin cebi yanacak

Trafikte işlenen suçların ceza tablosu

Asgari ücretin brüt 18 bin 103 TL’ye yükselmesiyle asgari ücrete endeksli trafik suçlarının sabit para cezaları 29 Temmuz’dan itibaren yükseldi.Trafik Suçlarının Davasız Hali ve Ceza Puanı Yasası uyarınca asgari ücretteki artışa paralel olarak trafik cezaları da arttı.İşlenen suçlar arasında öne çıkanlarda; araç sürücüsünün nefesindeki, kanındaki ve idrarındaki alkol oranının 100 mlgr’ı aştığı herhangi bir yolda veya herhangi bir yerde araç kullanması ve kullanmaya teşebbüs etmesi (101 mlgr ve yukarısı) suçunun cezası 18 bin 103 TL’ye çıktı.Sürüş ehliyetsiz araç kullanılmasına müsaade etmek, sürüş ehliyeti sınıfında başka araç kullanmak, makul bir sebebi olmadan gerekli teçhizatın bulunduğu en yakın polis karakoluna gitmeyi ve ya nefes örneği vermeyi reddetmek, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, mal sahibinden izinsiz araç kullanmak gibi suçların cezası da 18 bin 103 TL’ye yükseldi.* Hız sınırını 20 km’ye kadar aşmak. % 10 1,810 TL 30 Kuruş TL 5* 5 Hız sınırını 20 km ile 40 km. arasında aşmak. % 15 2,715TL 45 kuruş 25* Bir yolda ihtiyatsızca, acele ile ve halka tehlike teşkil edecek bir şekilde motorlu araç kullanmak. % 20 3,620 TL 60 kuruş 25* Gerekli dikkat ve ihtimamı göstermeden veya yolu kullanan öteki şahıslara makul derecede önem vermeden bir yolda araç kullanmak. % 20 3,620 TL 60 kuruş 20* Alkollü içki, uyuşturucu madde veya ilaç tesiri altında araç kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek. % 50 9051 TL 50 kuruş 100* Araç sürücüsünün kanındaki alkol oranının 50 miligram ile 100 miligram arasında olması halinde herhangi bir yolda veya herhangi bir yerde araç kullanması ve kullanmaya teşebbüs etmesi. % 50 9051 TL 50 kuruş 100*Araç sürücüsünün kanındaki alkol oranının 100 miligramı aştığı halde alkol alarak herhangi bir yolda veya herhangi bir yerde araç kullanması ve kullanmaya teşebbüs etmesi . % 100 18.103 TL 100* Sürücülerin sürüş esnasında; cep telefonu veya telsiz telefon kullanmaları, yiyip-içmeleri, bir şey okumaları, kullanmakta oldukları araçların ön, yan veya arkasına görüşlerini engelleyici şeyler koymak. % 10 1810 TL 30 kuruş 15* Trafik ışıklarına riayet etmeme. % 20 3620 TL 60 kuruş 30* Hız sınırını 40 km’den fazla aşmak. % 25 4525 TL 75 kuruş 50* Sabit Görüntülü Radar Sistemi olan yerde hız sınırını 20 km’ye kadar aşmak. % 10 1810 TL 30 kuruş 5* Sabit Görüntülü Radar Sistemi olan yerde hız sınırını 20 km’den fazla aşmak. % 15 2215 TL 45 kuruş 25* Sabit Görüntülü Radar Sistemi olan yerde hız sınırını 40 km’den fazla aşmak. % 25 4525 TL 75 kuruş 50* Mal sahibinden izinsiz araç kullanmak. % 100 18.103 TL 100* Bir motorlu aracı veya çektiği romörkü, yolu kullanan öteki şahıslara tehlike teşkil edebilecek bir yerde veya durumda gerekli emniyet tedbirini almadan bırakmak veya bırakılmasına müsaade etmek. % 10 1810 TL 30 kuruş 20* Herhangi bir motorlu taşıt aracının sorumluluğunu üzerinde bulunduran bir kimse, böyle bir aracı, geceleyin ön ve arka kısmında sabit yansıtıcı tehlike üçgeni işareti bulundurmaksızın kamuya açık bir yolda bırakması veya terk etmesi. % 15 2715 TL 45 kuruş 20* Yollarda araç kullanan sürücülerin ilk yardım aracı (Ambulans) , itfaiye aracı, Polis Örgütü aracı ve bu gibi acil siren kullanan araçlara yol vermez veya yol üstünlüğü tanımazsa. % 15 2715 TL 45 kuruş 10* Bir motorlu aracın mal sahibinin aracını suç teşkil edecek şekilde kullanması veya çalıştırmasına müsaade etmesi. % 5 905 TL 15 kuruş -* Kayıtsız araç kullanmak. % 15 2715 TL 45 kuruş 20* Plaka kurallarına aykırı hareket etmek. % 10 1810 TL 30 kuruş -* Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak. % 10 1810 TL 30 kuruş -* Seyrüsefer ruhsatını yanında taşımamak. % 5 905 TL 15 kuruş -* Muayenesiz araç kullanmak. % 10 1810 TL 30 kuruş 10* Plakasız araç kullanmak. % 15 2715 TL 45 kuruş 10* Sürüş ehliyetsiz araç kullanmak. % 100 18,103 TL 100* Sakat ve sağır sürücülerin araçlarında ayırt edici işaretlerin olmaması. % 7 1267 TL 21 kuruş -* Öğrenci şoförün refakatinde ruhsatlı bir sürücünün bulunmaması veya araçta ehliyetsiz yolcu bulunması. % 10 1810 TL 30 kuruş 10* ‘L’ plakasız araç kullanmak veya gereksiz yere (L) plakasını kullanmak. % 7 1267 TL 21 kuruş -* Öğrenci ehliyeti ile motosikletle yolcu taşımak. % 7 1267 TL 21 kuruş 10* KKTC'den sürüş ehliyetsiz araç kullanmak. % 15 2715 TL 45 kuruş 10* Sürüş ehliyetini beraberinde taşımamak. % 5 905 TL 15 kuruş -* Dikiz aynasız araç kullanmak. % 5 905 TL 15 kuruş 5* Işık nizamlarının ihlali veya yetersiz ışıkla araç kullanmak. % 10 1810 TL 30 kuruş 10* Patlak eksozla araç kullanmak. % 15 2715 TL 45 kuruş -* Tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak. % 25 4525 TL 75 kuruş 25* Eksozdan duman ve zehirli gaz çıkartmak. % 10 1810 TL 30 kuruş 5* Ön camsız araç kullanmak veya camlara herhangi bir şey yapıştırmak. % 10 1810 TL 30 kuruş 10* Sürücünün gideceği yönü belirleyen işaretleri vermemesi. % 10 1810 TL 30 kuruş 5* Üniformalı Polis memurunun talimatına riayet etmemek. % 10 1810 TL 30 kuruş TL 5* Park halinde olan araç sürücülerinin trafik levha işaretlerine riayet etmemek. % 5 905 TL 15 kuruş -* Tehlikeli mahalde önde giden aracı geçmeye çalışmak. % 15 2715 TL 45 kuruş 15* Kavşakta durmamak. % 10 1810 TL 30 kuruş 5* Trafik çemberi ile kontrolsüz yol kavşaklarında sağdan gelen araçlara öncelik hakkı tanımamak. % 10 1810 TL 30 kuruş 5* Karşıdan gelen ve doğru gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden sağa dönüş yapmak. % 10 1810TL 30 kuruş 5* İskan edilmiş bölge dahilinde gereksiz korna çalmak veya mukayyidin tasvip etmediği tipte korna kullanmak. % 7 1267 TL 21 kuruş -* Yeterli çamurluk veya başka koruma vasıtası bulundurmamak. % 5 905 TL 15 kuruş -* Kamyonlarda kanunsuz yolcu taşımak. % 10 1810 TL 30 kuruş 5* Otobüslerde perde bulundurmamak. % 5 905 TL 15 kuruş -* Otobüslerde yolcuları tehlikeye koyacak veya rahatsız edecek şekilde araç içerisinde yük taşımak. % 10 1810 TL 30 kuruş 5* Sürücünün, sürüşünü, görüş hattını veya işaretlerini engelleyecek şekilde aracın ön kısmında yolcu veya eşya taşınması. % 10 1810 TL 30 kuruş 10* Otomobil, otobüs, kamyonet ve kamyon sınıfı araçlarda emniyet kemeri kullanmama % 10 1810 TL 30 kuruş 5* Çocuk emniyet kemeri ve koruma sistemi bulundurmama ve kullanmama % 10 1810 TL 30 kuruş 10* Yaya geçidini kullanan veya kullanma niyetinde olan yayalara öncelik hakkı vermemek. % 15 2715 TL 45 kuruş 20* Motorlu araçlarda tehlike üçgeni bulundurmamak. % 5 905 TL 15 kuruş 5* Trafik şeritlerine ayrılmış yollarda aracın gitmekte olduğu yöne göre şeridin içinde gitmemek. % 10 1810 TL 30 kuruş 5* Herhangi bir yolda, motosiklet, motorlu traktör sınıfında kaydedilen ATV adıyla anılan dört veya daha fazla tekerlekli motosiklet, yan arabası olsun veya olmasın motobisiklet, motorlu üç tekerlekli araç süren ile böyle bir araçta yolcu olarak bulunan şahısların koruyucu kask (başlık) giymemesi % 15 2715 TL 45 kuruş 30* Kazaya karışan kişiler tarafından istendiği takdirde kimliği, sürüş ehliyeti ile araca ait diğer belgeleri göstermemek. % 10 1810 TL 30 kuruş -* Toplu halde yürüyen yayaların yolun solunda yürümemeleri.. % 5 905 TL 15 kuruş -* Methalder olduğu trafik kazasını 24 saate kadar Polise bildirmemesi. % 15 2715 TL 45 kuruş 10* Yolcuyu araçtaki diğer şahıslar veya yayalar için tehlike teşkil edecek büyük hacimdeki yükleri araç içerisinde taşımak. % 15 2715 TL 30 kuruş -* Yolcunun ellerini veya vücudunun bir kısmını aracın penceresi veya kapısından dışarıya çıkartması. % 10 1810 TL 30 kuruş -* Toplu taşımacılık yapan araç içerisinde alkollü içki veya sigara içmek. % 10 1810 TL 30 kuruş -* Toplu taşımacılık yapan aracın seyahat ettiği sırada herhangi bir cismi dışarı atmak. % 10 1810 TL 30 kuruş -* Üçüncü şahıs sigortasız veya üçüncü şahıs sigorta kapsamı dışında motorlu araç kullanmak. % 25 4525 TL 75 kuruş 20* Belediye meclisince tespit edilen park yerleri dışında şahıslarca özel işaretler konarak park yerleri tespit edilemez. % 10 1810 TL 30 kuruş -* Trafik akışı içinde bulunan tüm bisikletlerin çalışır durumda bir zili bulundurmalıdır. % 5 905 TL 15 kuruş -* Bisikletlerin ön ve arka tekerleklerinde durmasını sağlayacak fren sistemi bulundurmalıdır. % 5 905 TL 15 kuruş -* Bisikletlerin güneşin batışından doğuşuna kadar olan süre zarfında ön kısmında beyaz ışık veren far ile arka kısmında kırmızı ışık yansıtacak bir far veya reflektör bulunmalıdır. % 5 905 TL 15 kuruş -*Hiç kimse kaldırımlarda veya yayalara mahsus bölümlerde bisiklet süremez. % 5 905 TL 15 kuruş -* Bisiklet sürücülerinin trafik kurallarına uymamaları. % 5 905 TL 15 kuruş -* Motorlu araçlarda ilk yardım çantası bulundurmamak. % 5 905 TL 15 kuruş -* Seyir halinde araç sürücülerin trafik levha ve işaretlerine riayet etmemesi. % 10 1810 TL 30 kuruş 15* Hitam bulmuş sürüş ehliyeti ile araç kullanmak veya kullanılmasına müsaade etmek. % 10 1810 TL 30 kuruş -* Özel tahsisli plaka kurallarına uymamak. % 20 3620 TL 60 kuruş 10* Araçların ön tamponları üzerine ek koruyucu takılması. % 50 9051 TL 50kuruş 20* Takside Taksimetre bulundurmama. % 35 6336 TL 5 kuruş 20* Takside Taksimetreyi yolcu taşıdığı esnada çalıştırmamak. % 10 1810 TL 30 kuruş 10* Sürüş ehliyetsiz araç kullanılmasına müsaade etmek. % 100 18.103 TL 100