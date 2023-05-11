Trafik cana doymuyor

Girne-Tatlısu anayolunda iki araç yüz yüze çarpıştı. İki aracın da cayır cayır yandığı feci kazada 36 yaşındaki Junwen Ye yaşamını yitirdi, dört kişi yaralandı

Girne-Tatlısu Anayolunda dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 36 yaşındaki Junwen Ye yaşamını yitirdi, dört kişi yaralandı.Feci kaza dün saat 05.00 sıralarında, Girne-Tatlısu Anayolunun 2-3’üncü kilometreleri arasında meydana geldi.33 yaşındaki Timur İlmaz, yönetimindeki ZUR 839 plakalı kiralık araç ile Tatlısu’ya doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçti ve o esnada karşıdan gelen Lu Chao yönetimindeki ZNY 352 plakalı salon aracın ön kısmına çarptı.Çarpmanın etkisiyle her iki araç alev alev yandı. Çıkan yangın sonucu iki araç da tamamen kül oldu.Kaza sonucu yaralanan ZUR 839 plakalı araç sürücüsü Timur İlmaz ve araçta yolcu olarak bulunan 32 yaşındaki Dilfuza Mardonova ile ZNY 352 plakalı araç sürücüsü Lu Chao ve araçta yolcu olarak bulunan 48 yaşındaki Zhi Qu ile 36 yaşındaki Junwen Ye hastaneye kaldırıldı.Ancak yaralılardan Junwen Ye, tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.