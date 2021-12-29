Trafiğin genç kurbanlarının adı ölümsüzleşecek

LTB, Asya Rıdvanoğlu’nun adını Kızılbaş Parkı oyun alanına, Cuma Mağusalı’nın adını da aynı yerdeki amfi tiyatroya verecek



Lefkoşa-Kermiya'da 31 Ağustos 2014'te yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Asya Rıdvanoğlu, aracın çarpması sonucu yaşamını yitirmişi. Gönyeli’de ise 20 Şubat 2016 tarihinde motosikletiyle seyreden Cuma Mağusalı, aracın çarpması sonucu hayata veda etmişti.

Lefkoşa Türk Belediyesi, bu iki ismin adını ölümsüzleştiriyor.

LTB Kızılbaş Parkı oyun alanının ismi trafik kazasında yaşamını yitiren Asya Rıdvanoğlu adı ile anılacak.

LTB’nin Kızılbaş bölgesinde yapım çalışmalar hızla devam eden park içerisinde yer alacak çocuk oyun alanı ile ilgili protokol imzalandı. Bu kapsamda çocuk oyun alanına elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Asya Rıdvanoğlu’nun adı verilecek.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile ailesi adına kardeşi Çiçek Rıdvanoğlu’nun imza koyduğu protokol çerçevesinde ahşap oturma bankları ve oyuncaklar yerleştirilecek ve bu alanın adı “Asya Rıdvanoğlu Oyun Alanı” olacak.

CUMA MAĞUSALI’NIN ADI AMFİ TİYATROYA VERİLECEK

Öte yandan Lefkoşa Türk Belediyesi’nin, Kızılbaş bölgesinde yapımı devam eden yeni parkında yer alacak amfi tiyatroya, trafik kazısında hayatını kaybeden Cuma Mağusalı’nın adı veriliyor.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile ailesi adına annesi Nazife Mağusalı’nın imza koyduğu protokol çerçevesinde 250 kişilik amfi tiyatro(gösteri meydanı) ismi Cuma Mağusalı amfisi olacak ve bu alanda sosyal, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler yapılacak.

Toplam 20.000 metrekarelik bir alan içerisinde, 6.000 metrekare yeşil alan, çocuk oyun ve aktivite alanı, 500 metre koşu ve yürüyüş parkuruna sahip olacak Kızılbaş Parkı ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Kızılbaş Parkı hem Lefkoşa’nın huzurlu ve doğal bir ortam ihtiyacını karşılayacak, hem de şehre ve şehrin sakinlerine yeni bir rahat nefes alma imkanı sağlayacak. Her yaştan insanın dilediği gibi vakit geçirebileceği ve hem şehrin içerisinde yeşil bir alan yaratacak hem de mini bir orman hissiyatı uyandıracak Kızılbaş Parkı’nın yapımında tamamı ile doğayla uyumlu malzemeler kullanılıyor.

Ayrımsız tüm bireylerin erişimine uygun olarak tasarlanan Kızılbaş Parkı’nda Lefkoşalılar sosyalleşirken, parkın dokusuna ve atmosferine uygun olarak estetik bir anlayışla tasarlanmış kafe ve büfelerde de ülke ve dünya mutfağından lezzetlerle buluşabilecekler.

