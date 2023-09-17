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Trafiğe bir kurban daha

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Trafiğe bir kurban daha
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Girne - Alsancak çevre yolunda bugün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 27 yaşındaki motosiklet sürücüsü Muhammed Ahmad hayatını kaybetti.

Kaza, Kübra Yıldız'ın (K-26), saat 14.00 sıralarında yönetimindeki LJ 529 plakalı araçla Alsancak istikametine seyrettiği sırada, Karaman (Karmi) çemberi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikamette seyreden Ahmad yönetimindeki PT 255 plakalı motosiklete çarpması sonucu meydana gelmişti.

Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde müşahede altına alınan ağır yaralı Ahmed yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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