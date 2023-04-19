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Töre’nin koltuğu minik başkanda

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Meclis Başkanı Töre, 23 Nisan nedeniyle makamını Dr. Suat Günsel İlkokulu öğrencisi Bade Çakır’a devretti

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Töre’nin koltuğu minik başkanda
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle dün makam koltuklarını çocuklar devraldı.
Meclis Başkanı Zorlu Töre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makamını Dr. Suat Günsel İlkokulu öğrencisi Bade Çakır’a devretti.
Yeni Yüzyıl Anaokulu Müdürü Filiz Boyoğlu başkanlığındaki 15 kişilik öğrenci heyeti, Meclis Başkanı Zorlu Töre’yi makamında ziyaret etti.
Zorlu Töre öğrencilere yaptığı konuşmada, ulusal egemenlik için verilen mücadeleye işaret etti. Töre “Şu anki egemenliğimizi aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz” dedi.
23 Nisan’ın Atatürk’ün çocuklara armağanı olduğunu kaydeden Töre, “23 Nisan için Kıbrıs’ta da kutlamalar yapıyoruz çünkü biz de büyük Türk milletinin bir parçasıyız” ifadelerini kullandı.
Daha sonra Meclis Başkanı makamını devralan Dr. Suat Günsel İlkokulu öğrencisi Bade Çakır, Merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın “Benim İki Bayrağım Var” şiirini okudu.
 
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