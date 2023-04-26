Töre’den Suat Günsel’e teşekkür

Meclis Başkanı Töre, YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’e ülkenin birçok köşesine yaptırdığı okullar nedeniyle teşekkür ederken, bunun ülke eğitimine büyük bir katkı olduğunu vurguladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İskele Suat Günsel İlkokulu Okul Aile Birliği heyetini kabul etti.

Töre, YDÜ Kurucu Rektörü Suat Günsel’e ülkenin birçok köşesine yaptırdığı okullar nedeniyle de teşekkür ederken bunun ülke eğitimine büyük bir katkı olduğunu kaydetti.

Töre, deprem sonrasında okulların fiziki altyapı eksikliklerinin gündeme geldiğini vurguladı. Töre, eskiyen okullar bulunduğunu, bu nedenle hayırsever iş insanlarının daha çok okul yaptırmasını arzuladıklarını söyledi.

Okul Aile Birliği Başkanı Ümit Dolu, okulun yeni açılmasına rağmen bir takım teknik eksiklikleri olduğunu, kurum, kuruluş ve iş insanlarının desteği ile bu eksiklikleri giderme noktasında çalışma yaptıklarını söyledi.

