banner913
banner885
Kahramanmaraş'ta depremin 248'inci saatinde bir genç kız enkazdan çıkarıldı
Kahramanmaraş'ta depremin 248'inci saatinde bir genç kız enkazdan çıkarıldı
20 0
"Belki o sabah 3 deprem oldu"
9 0
 
Enkazdan kurtulanların gerçeği!
Enkazdan kurtulanların gerçeği!
16 0
Kırmızı grubun ilk 3 dışındakileri diken üstünde
Kırmızı grubun ilk 3 dışındakileri diken üstünde
76 0
ABD'nin Michigan eyaletindeki üniversite kampüsünde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi öldü
ABD'nin Michigan eyaletindeki üniversite kampüsünde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi öldü
11 0
İngiltere’de Arsenal, Fransa’da PSG kayıplarda
İngiltere’de Arsenal, Fransa’da PSG kayıplarda
31 0
Deprem sigortası (DASK) bilinmesi gerekenler.
Deprem sigortası (DASK) bilinmesi gerekenler.
25 0
banner915

Töre’den Rum Meclisi’ne teşekkür

banner476

banner825
Töre’den Rum Meclisi’ne teşekkür
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Parlamentosu’nun bayraklarını yarıya indirmesinden dolayı kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Güney Kıbrıs’a teşekkür etti.
Töre’nin paylaşımı şöyle:
“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Parlamentosu’nun depremde hayatlarını kaybeden Kıbrıslı Türk çocuklarımızdan dolayı duydukları yasın işareti olarak bayraklarını yarıya indirmelerinden ve acımızı paylaşmalarından dolayı kendilerine teşekkür ederim”
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.