Töre’den Rum Meclisi’ne teşekkür

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Parlamentosu’nun bayraklarını yarıya indirmesinden dolayı kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Güney Kıbrıs’a teşekkür etti.
Töre’nin paylaşımı şöyle:
“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Parlamentosu’nun depremde hayatlarını kaybeden Kıbrıslı Türk çocuklarımızdan dolayı duydukları yasın işareti olarak bayraklarını yarıya indirmelerinden ve acımızı paylaşmalarından dolayı kendilerine teşekkür ederim”
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