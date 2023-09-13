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Töre, Uluslararası Şampiyonaya katılacak olan heyet temsilcilerini kabul etti

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenecek olan Avrupa ve Kıtalararası Taekwondo Şampiyonası ve Genel Kurula katılacak olan konuk heyeti kabul etti.

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Töre, Uluslararası Şampiyonaya katılacak olan heyet temsilcilerini kabul etti
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenecek olan Avrupa ve Kıtalararası Taekwondo Şampiyonası ve Genel Kurula katılacak olan konuk heyeti kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde KKTC Taekwondo Judo Karate Akido Hapkido Kungfu Kurash Wushu Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen de yer aldı.

Kabulde konuşan Global Taekwondo Federasyonu Başkanı Linda Park, KKTC’nde bulunmaktan dolayı duydukları mutluluğu ifade ederken spor müsabakalarını politik olarak hiçbir zaman düşünmediklerini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında KKTC’nin savunma sporlarında her zaman uluslararası başarılar imza attığını belirterek organizasyonların ülkede yapılmasından da ayrıca memnuniyet duyduklarını belirtti.

Bu tür faaliyetlerle KKTC’nin görünür hale gelmesinin kendilerine mutluluk verdiğini ifade eden Töre, her türlü adaletsizliklere rağmen KKTC’nin var olduğunu dile getirdi.

Dünyada haklara karşı verilen mücadelede mazlum toplumların haklarını alamadığını söyleyen Töre, güçlü devletlerin bu hak ve adalet arayışında sadece kendi çıkarlarını düşündüğünü kaydetti.

KKTC’nin de mağdur olan ülkelerden biri olmasına rağmen yoluna devam ettiğini vurgulayan Töre, müsabakaların ülkede yapılması için cesaret gösteren ülke temsilcilerine de teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Linda Park tarafından Başkan Töre’ye Global Taekwondo Federasyonu onur madalyası takdim edilirken, konuk heyete Meclis anı madalyaları da verildi.

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