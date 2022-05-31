Töre üç koruma talep etti

Meclis Başkanı Töre, PGM'den üç koruma talep etti. Töre, CTP Milletvekillerinin kendisini hedef gösterdiği için ‘itibar kaybına’ karşın koruma ihtiyacı duyduğunu söylerken ayrıca “Kahrolsun faşizm, kahrolsun komünizm, kahrolsun emperyalizm” dedi





Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, PGM'den 3 yakın koruma talep etti.

CTP Milletvekili Tufan Erhürman’ın ‘koruma eleştirilerine’ yanıt veren Meclis Başkanı Zorlu Töre, CTP Milletvekillerinin çeşitli açıklamalarıyla kendisini hedef gösterdiği için ‘itibar kaybına’ karşın buna ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Yakın koruma değil bu isim altında kendisine eşlik edecek ve işlerine yardımcı olacak bir koruma talep ettiğini belirten Töre, Meclis'in içinde CTP milletvekillerinin kendisini hedef gösterdiğini savundu.

Töre, “Ben devletime ve makamlarına saygılıyım. Meclisin itibarını hep birlikte savunacağız. Yakın korumayı korktuğumdan değil bana yardımcı olması için davet ettim” dedi.

Töre, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Sizin vekiliniz (Erhürman’a hitaben) bana katillik bastı, diğeri mecliste flama astı ve bana faşistsin dedi. Gittiğim birçok yerde ‘faşist, mezarcı gene buraya geldi’ şeklinde ağır hakaretler yaptılar. Korktuğum için değil ama Meclis Başkanlığı’nın da bir itibarı vardır. Bu meclisin de bir itibarı vardır. Daha nelerle karşılaştım… Yakın koruma maksadı ile görev yapmıyorlar, sadece eşlik ediyorlar, gittiği yerlerde yardımcı oluyorlar. Sizin de yanınızda Başbakan olduğunuz dönemlerde koruma vardı, korkuyor muydunuz? Ferdi Sabit Soyer ve Mehmet Ali Talat’ın yanında hala polisler var… Meclis Başkanı Sibel Siber’in de yanında koruması var. Bunlar bir nevi yakın koruma altında verilen prestijli birtakım çalışma. Geçmiş dönemde de böyle bir uygulama oldu. Sizin vekilleriniz bana katil diye suçlama yapıp hedef gösterecek ve bunu normal mi karşılayacaksınız? Dikmen Belediye Başkanı da bana hakarette bulunuyor. Ben de ona şerefsiz adam dedim ama başlangıcı yapan oydu! Vekillerinize sahip çıkın, ‘kahrolsun faşizm, kahrolsun komünizm, kahrolsun emperyalizm”



