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Töre, TOGG’u KKTC’ye istedi

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Ankara’da Türkiye tarafından üretilen elektrikli otomobil TOGG’un Ankara Deneyim Merkezi’nde incelemelerde bulunan Meclis Başkanı Töre, TOGG’u çok beğendiğini ve en kısa sürede KKTC’de olmasını arzu ettiğini belirtti

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Töre, TOGG’u KKTC’ye istedi
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’un davetiyle Türk Devletleri Parlamenterler Asamblesi (TÜRKPA) 12’nci Genel Kurul Toplantısına katılmak amacıyla Ankara’ya gitti.
Töre, dün Anıtkabir’i ziyaret etti, ardından Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Teknopark tesislerini ziyaret etti.
Başkan Töre temasları kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bünyesinde bulunan Millet Kütüphanesini de ziyaret etti.
Ziyarette özellikle Kıbrıs Türk halkının mücadelesini anlatan Kıbrıslı Türk yazarların yazmış olduğu eserlerden oluşan kitapları Millet Kütüphanesine teslim etti.
Başkan Töre daha sonra Türkiye tarafından üretilen elektrikli otomobil olan TOGG’un  Ankara Deneyim Merkezine geçti.
TOGG aracına oturarak teknik özellikleri hakkında bilgiler alan Töre, burada bir açıklama yaptı.
Başkan Töre, Türkiye’nin yükselişine devam ettiğini ve yeni bir yüzyıla hazırlandığını söyleyerek bugün gözlemledikleri hava araçlarının ve TOGG aracının yüksek teknoloji ile üretilen değerler olduğunu kaydetti.
Töre, Anavatan Türkiye’deki bu gelişmelerden gurur duyduklarını belirterek büyük projelere imza atıldığını ifade etti.
TOGG aracını çok beğendiğini ve en kısa sürede de KKTC’de olmasını arzu ettiklerini dile getiren Töre “Türkiye büyük bir devlettir. Büyüklüğünü teknoloji ile de gösterdiğine bugün bir kez daha şahit olduk” dedi.
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