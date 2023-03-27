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Töre: “Tiyatro, toplumsal duygu ve düşünceleri en etkin biçimde aktarma aracı”

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Töre: “Tiyatro, toplumsal duygu ve düşünceleri en etkin biçimde aktarma aracı”
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “İnsanlığa ait her duyguyu içinde barındıran sanat dallarından biri olan tiyatro, toplumsal duygu ve düşünceleri en etkin biçimde aktarma aracıdır.” ifadelerine yer verdi.
Töre, mesajında şunları kaydetti:
“Yaşamın bir parçası, konusu bakımından da güzel sanatların en ilgi çekici kollarından olan tiyatro, toplumların kültürel gelişmelerinde önemli bir rol oynayan, eğitimiyle, sevgisiyle, aydınlık düşüncesi ve hoşgörüsüyle birleştirici bir güç olan ve insanlar arasında köprü vazifesi gören, insanlık tarihinin en eski sanat dallarından birisidir.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözü tiyatronun ve sanatın hayatımızdaki yerini ve gerekliliğini ifade etmektedir. Tiyatro, yaratıcılığın zirveye ulaştığı bir sanat dalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, kültürel gelişimin mihenk taşlarından olan tiyatronun gelişmesine ve sevdirilmesine katkıda bulunan değerli tiyatrocularımızın, tiyatronun kitlelere sunulmasında çaba sarf eden tüm sanatçılarımızın, sahne emektarlarımızın ve tiyatro severlerin ‘27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nü kutluyor, esenlikler diliyorum.”
 

Etiketler; #tiyatro
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