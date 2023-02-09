Töre, şubat ayı maaşını AFAD'a bağışlıyor

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, şubat ayı maaşının AFAD hesabına yatırılması için talimat verdiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Töre, şunları kaydetti:

“Anavatanımız Türkiye'de meydana gelen büyük deprem felaketinden dolayı derin acı ve üzüntü içerisindeyiz. Kaderde, kıvançta, tasada bir ve beraber olduğumuz Türk milletiyle aynı matemi derinden yaşamaktayız. Cumhuriyet Meclisi Başkanı olarak şubat ayı maaşının tümünün AFAD hesabına yatırılması için gerekli talimatı vermiş bulunmaktayım. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun.”

