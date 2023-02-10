Töre, Şubat ayı maaşını AFAD'a bağışladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Şubat ayı maaşının AFAD hesabına yatırılması için talimat verdiğini duyurdu.
Töre’nin Meclis Başkanı olarak brüt 103 bin TL maaş aldığı biliniyor.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Töre, şunları kaydetti:
“Anavatanımız Türkiye'de meydana gelen büyük deprem felaketinden dolayı derin acı ve üzüntü içerisindeyiz. Kaderde, kıvançta, tasada bir ve beraber olduğumuz Türk milletiyle aynı matemi derinden yaşamaktayız. Cumhuriyet Meclisi Başkanı olarak Şubat ayı maaşının tümünün AFAD hesabına yatırılması için gerekli talimatı vermiş bulunmaktayım. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağolsun.”
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.