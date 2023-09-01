Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutladı ve “Hak, hukuk, adalet ve barışın egemen olduğu bir dünya” diledi.



Töre, mesajında, Kıbrıs Türk halkının, geçmişten bugüne maruz kaldığı insanlık dışı eylemlere karşın, Atatürk’ün “Yurtta Barış, Dünyada Barış” sözünü şiar edindiğini belirterek, “Barış sadece ülkemiz için değil, tüm dünya için gereklidir” dedi.

Töre, mesajında şunları kaydetti:

“Dünyanın pek çok değişik yerinden gelen acı haberlerle, barışa hasret günler geçirmeye devam edilen bir süreçte, insanların birbirine ettiği kötülük, yok ediş, üstünlük savaşları, güçlünün güçsüze zulmü ne yazık ki sona ermiyor.

Bugün dünya üzerindeki bir çok coğrafyada, güçlünün zayıf olanı egemenliği altına almaya çalıştığı bir anlayışın hakim olduğunu görmekteyiz.

Bilhassa barışı korumak ile görevli uluslararası kuruluşların bir takım gayri insani muamelelere seyirci kalması ise son derece üzücüdür.

Son olarak tamamen insani nedenlerle yapılmaya çalışılan Pile-Yiğitler yolunun yapım aşamasında Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün takındığı yanlı tavır da bunun son örneğidir.

Barışın tesisi, bir bilinç ve yaşam kültürü olarak temellenebilmesi, şüphesiz ki büyük oranda siyasi yönetimlerin stratejilerinden geçmektedir.

Çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için, barış kavramını benimsememiz ve tüm yaşantımıza egemen kılmak zorundayız.

Bu vesileyle 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutluyor; hak, hukuk, adalet ve barışın egemen olduğu bir Dünya diliyorum.”

