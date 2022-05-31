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“Toplumu bu hale düşürenler utanmalı”

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KTÖS: “Vatandaşı, arabasına nasıl benzin koyup işe nasıl gideceğini, fahiş elektrik fiyatları nedeniyle sıcaklardan nasıl korunacağını, market alışverişini nasıl ucuza getireceğini düşünür hale düşürenler kendinden utanmalıdır”

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“Toplumu bu hale düşürenler utanmalı”

 
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), hükümet ortaklarının ekonomik sorunlara çözüm üretmek için çalışması gerektiğini belirtti.
KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:
“Türk Lirası kullanmanın yarattığı olumsuzluklar nedeniyle, etkisi uzun süre hissedilecek bir şekilde hızla fakirleşiyor, yoksullaşıyoruz.
Türk Lirasının değer kaybı, muazzam zamlar ve enflasyonun yıkıcı etkisi alım gücümüzde “kelebek etkisi" yaratmakta, sahibi olmadığımız milli paranın %88’e ulaşan yıllık enflasyon vergisi boynumuza asılı durmaktadır.
Benzin, tüp gaz, elektrik ve temel gıda maddelerine yapılan zamlar sonrasında maaş ve ücretler erimiştir. Alım gücümüz adanın güney yarısı ile karşılaştırıldığında üç kat gerilemiştir.
Vatandaşı, arabasına nasıl benzin koyup işe nasıl gideceğini, fahiş elektrik kullanım fiyatları nedeniyle sıcaklardan nasıl korunacağını, market alışverişini nasıl ucuza getireceğini düşünür hale düşürenler kendinden utanmalıdır. Kıbrıs Türk Toplumu böyle bir yönetimi hak etmemektedir. 
Vatandaşın alım gücünü korumanın formülü açıktır. Stabil bir muhasebe birimi kullanılması, Kamu ve özelde çalışan tüm ücretlilere hayat pahalılığının gerçek rakamlar üzerinden iki ayda bir ödenmesi gereklidir. Asgari ücretin en düşük memur maaşı seviyesine getirilmesi ve temel ihtiyaç ürünlerinin fiyat artışının olmaması, toplumu koruyabilecek ekonomik araçlardır.  Hükümet ortakları sözde teslimiyet protokolünün eylem planı ile ilgilenmek yerine,  ekonomik sorunlara çözüm üretmek için çalışmalıdır.”
 
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