banner762
banner815
“Doğa tahribatına dur deme zamanı gelmedi mi?”
“Doğa tahribatına dur deme zamanı gelmedi mi?”
16 0
Klasikler 7.YDÜ Rallisi ile yollardaydı
Klasikler 7.YDÜ Rallisi ile yollardaydı
10 0
 
“Böylesi Avrupa’da bile yok”
“Böylesi Avrupa’da bile yok”
18 0
Çevre Dairesi göreve
Çevre Dairesi göreve
67 0
Maaşlara artış geliyor
Maaşlara artış geliyor
513 0
Endurocular Girne’de yarıştı
Endurocular Girne’de yarıştı
14 0
Koopspor, finale göz kırptı
Koopspor, finale göz kırptı
13 0
banner797
banner854

Toplumsal Varoluş Platformu, yarın eylem yapacak

banner476

banner825
Toplumsal Varoluş Platformu, yarın eylem yapacak

Toplumsal Varoluş Platformu, “zamları, alım gücünün erimesini, imzalanan protokolü ve Kıbrıslı Türklerin iradesine yapılan müdahaleleri” protesto için yarın Lefkoşa’da eylem yapacağını açıkladı.

Başbakanlık ışıklarında saat 07.00’de pankart açıp, broşür dağıtımı yapacak platform, saat 18.30’da protesto yürüyüşü düzenleyecek. Yürüyüş, Lefkoşa Dereboyu’ndaki trafik ışıklarında başlayıp, Meclis’te sona erecek.

Toplumsal Varoluş Platformu, Basın-Sen, BES, Çağ-Sen, DAÜ-SEN, DAÜ-BİRSEN, DEV-İŞ, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Güç-Sen, HÜR-İŞ, KAMUSEN, KOOP-SEN, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, TIP-İŞ ve TÜRKSEN’den oluşuyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.