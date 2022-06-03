Toplumsal Varoluş Platformu pazartesi Meclis önünde olacak

Toplumsal Varoluş Platformu üyesi örgütlerin yönetim kurulları, pazartesi günü, Meclis önünde uyarı eylemi yapacak.

Toplumsal Varoluş Platformu adına açıklama Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkan Güven Bengihan, Platformun yönetim kurulları düzeyinde yapacağı uyarı eyleminin; “hayatı çekilmez hale getiren, halkın günden güne yoksullaşmasına neden olan zamlara, teslimiyet protokolüne, Kıbrıslı Türklerin iradesine yapılan müdahalelere karşı durmak ve ülkede üretimin ve adil paylaşımın sağlanması” adına yapılacağını açıkladı.