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Toplumsal Varoluş Platformu pazartesi Meclis önünde olacak

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Toplumsal Varoluş Platformu üyesi örgütlerin yönetim kurulları, pazartesi günü, Meclis önünde uyarı eylemi yapacak.

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Toplumsal Varoluş Platformu pazartesi Meclis önünde olacak
 

Toplumsal Varoluş Platformu adına açıklama Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkan Güven Bengihan, Platformun yönetim kurulları düzeyinde yapacağı uyarı eyleminin; “hayatı çekilmez hale getiren, halkın günden güne yoksullaşmasına neden olan zamlara, teslimiyet protokolüne, Kıbrıslı Türklerin iradesine yapılan müdahalelere karşı durmak ve ülkede üretimin ve adil paylaşımın sağlanması” adına yapılacağını açıkladı.

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