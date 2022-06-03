Toplumsal Varoluş Platformu pazartesi Meclis önünde olacak

Toplumsal Varoluş Platformu adına açıklama Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkan Güven Bengihan, Platformun yönetim kurulları düzeyinde yapacağı uyarı eyleminin; “hayatı çekilmez hale getiren, halkın günden güne yoksullaşmasına neden olan zamlara, teslimiyet protokolüne, Kıbrıslı Türklerin iradesine yapılan müdahalelere karşı durmak ve ülkede üretimin ve adil paylaşımın sağlanması” adına yapılacağını açıkladı.
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