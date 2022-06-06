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Toplumsal Varoluş Platformu, Meclis önünde araçlı uyarı eylemi yapıyor

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Platform temsilcileri, “zamları, protokolü ile Kıbrıslı Türklerin iradesine yapılan müdahaleleri” protesto ediyor

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Toplumsal Varoluş Platformu, Meclis önünde araçlı uyarı eylemi yapıyor
 

Eylem nedeniyle Meclis önündeki yol trafiğe kapatıldı, trafik akışı alternatif yollardan sağlanıyor

 Toplumsal Varoluş Platformu’ndan bazı temsilciler, ülkedeki zamları, KKTC ile Türkiye arasındaki iş birliği protokolü ve Kıbrıslı Türklerin iradesine yapıldığı savunulan müdahaleleri protesto etmek için, bugün, Cumhuriyet Meclis önünde, “araçlı uyarı eylemi” yapıyor.

Toplumsal Varoluş Platformu üyesi örgütlerin yönetim kurulları düzeyinde yapılan “uyarı eylemi”, bugün saat 11.00’de Cumhuriyet Meclisi önünde başladı.

Araçlarıyla Meclis önüne gelen Platformdan bazı temsilciler, Meclis önündeki yolu trafiğe kapattı.

Eylem nedeniyle yolun trafiğe kapatılması, trafiğin en yoğun olduğu hafta başında başkent merkezinde trafik akışını büyük ölçüde etkiledi. Trafik akışı, polis kontrollünde alternatif yollardan sağlanıyor.

Platform, “Hayatı çekilmez hale getiren, halkın günden güne yoksullaşmasına neden olan zamlara, teslimiyet protokolüne, Kıbrıslı Türklerin iradesine yapılan müdahalelere karşı durmak ve ülkede üretimin ve adil paylaşımın sağlanması” gerekçesiyle bugün Meclis önünde “uyarı eylemi” düzenleyeceğini açıklamıştı.

Platform temsilcileri eylemde basın açıklaması yapıyor.

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