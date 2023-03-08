CTP Milletvekili Solyalı, yolsuzlukta KKTC’nin ülke puan ortalamasının 2017’de 40 iken bu sene 27’ye düştüğüne, Gambiya’nın ülke puanının da 34 olduğuna dikkat çekti

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Meclis’te “Kıbrıs’ta Yolsuzluk Algısı 2022” başlıklı konuşma yaptı.

Raporun geçtiğimiz yılki kapağının çürük bir elma olduğunu, ancak bu yıl seçilen kapak fotoğrafının bir bomba olduğunu belirten Solyalı, “Burada yok ama bombayı çıkarken Sayın Üstel’in kucağına bırakacağım” dedi ve ekledi: “Umarım bu konuda tedbir almayı dener. Kendine ve kabinesine olan güvensizliği okur ve adımlar atar.”

Hala tamamlanamayan bir jet skandalının ortada olduğunu, buna karşın skandala adı karışan kişinin kendisini Başbakan olarak ifade ettiğini belirten Solyalı, “Kendi hakkındaki yolsuzluk iddialarını temizleyemedi. Hala daha oturuyor… Hala daha sonuçlandırılamayan Özgürgün parti kasası itirafları var. Emirnamelerin bir günde kalkması bir yolsuzluktu mesela… İhalelerin gözetim altından dışarıya çekme çabası, motivasyonu… Haksız ödüllendirmeler, maaşlar…” ifadelerini kullandı.

Söz konusu raporun, 350 kişiyle yüz yüze yapılan mülakatlarla hazırlandığını belirten Solyalı, KKTC’nin ülke puanının 100 üzerinden 27 olduğunu. Gambiya’nın ise yüz üzerinden 34 olarak hesaplandığını belirtti. Solyalı, “Gambiya, yolsuzluk konusunda sizden daha ileri adımlar atabiliyor” dedi.

Solyalı, “Uluslararası Şeffaflık Örgütü, bu araştırmayı 180 ülke üzerinde yapıyor . 180 ülkenin ortalaması yüzde 43. Biz 140’ıncı sıradayız. Bu, utanılacak bir şeydir. Bizi böyle tanıyorlar” şeklinde konuştu.

Solyalı, “Bomba şu; bu ankete katılanların yüzde 99’u, Kuzey Kıbrıs’ta rüşvet ve yolsuzluk olduğuna inanıyor. İnsanların yüzde 40’ı rüşvet verdiğini söylüyor. Evet, ben veya tanıdığım işi olması için devlet kademelerinden birilerine rüşvet verdik diyorlar” ifadelerini kullandı. Solyalı, “Kısacası, toplum size güvenmiyor. Ben olsam topluma bu kadar güvensizlik verdiğim bir noktada görevi bırakırdım” dedi.

