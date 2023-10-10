Toplum mutsuz ve karamsar

CMIRS’in Eylül 2023 anket sonuçları açıklandı. Ankete katılanların yüzde 90.3’ü ülkede işlerin yanlış yönde gittiğini düşünüyor, ülkenin en önemli sorunu ise ekonomik. Toplumun mutluluk puanı 10 üzerinden 5.66 oldu Katılımcılara göre ülkenin en önemli sorunları 1. Ekonomik sorunlar, 2. Kıbrıs Sorunu 3. Yeteneksiz/beceriksiz siyasi liderler 4. Enflasyon 5. İşsizlik 6. Yolsuzluk

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) 3 ayda bir düzenli olarak Kıbrıslı Türklerin siyasi güven, sosyal güven, bireysel özgüven ve mutluluk algısını ölçtüğü anket çalışmasının Eylül 2023 sonuçları açıklandı.

500 kişi ile yüz yüze gerçekleşen anket sonuçlarına göre, ankete katılanların yüzde 90.3’ü ülkede işlerin yanlış yönde gittiğini düşünüyor, ülkenin en önemli sorunu ise “ekonomik”.

Ankete katılanların yüzde 63.84’ü 2 sene içerisinde kendi mali durumunun daha kötü olacağını düşünürken, yüzde 80.3’ü 2 sene içerisinde ülkenin ekonomik durumunun daha kötü olacağını belirtti.

Eylül 2023 anket sonucuna göre, toplumun mutluluk karnesi 10 üzerinden 5.66 oldu.

Ankette katılımcılara her başlıkta KKTC’ye 10 üzerinden puan vermeleri istendi.

Ülke yönetiminin tüm başlıklarda 5’in altında puan aldığı dikkat çekerken, Eylül 2023’teki puanı 10 üzerinden 3.50 olarak hesaplandı.

Ankete göre, toplumun en çok güven duyduğu 3 kurum sırasıyla polis, yargı ve medya oldu.

Ankete katılanların yüzde 90.3’ü ülkede işlerin yanlış yönde gittiğini düşünüyor. Bu oran Haziran 2023 anketinde yüzde 93.5, Mart 2023’te yüzde 95.2’ydi.

Katılımcılara göre ülkenin en önemli sorunları sırasıyla “ekonomik sorunlar”, “Kıbrıs Sorunu”, “Yeteneksiz/beceriksiz siyasi liderler”, “Enflasyon”, “İşsizlik”, “Yolsuzluk”.

İKİ YIL İÇİNDE MALİ DURUMA BAKIŞ AÇISI

Ankete katılanların yüzde 63.84’ü 2 sene içerisinde kendi mali durumunun daha kötü olacağını düşünürken, yüzde 24.56’sı ise aynı kalacağını, gelecekte kendi ekonomik durumunun daha iyi olacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 11.51 oldu.

Öte yandan katılımcıların yüzde 80.3’ü 2 sene içerisinde ülkenin ekonomik durumunun daha kötü olacağını düşünüyor.

Yüzde 11.54’lük kesim ekonomik durumlarının aynı kalacağını düşünürken, ülke ekonomisinin 2 sene içerisinde daha iyi olacağını düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 8.09.

MUTLULUK KARNESİ: 10 ÜZERİNDEN 5.66

Eylül 2023 anket sonucuna göre, toplumun mutluluk puanı 10 üzerinden 5.66 oldu.

Mutluluk karnesi Haziran 2023’te 10 üzerinden 5.34, Mart 2023’te 5.82’ydi.

Anket sonucuna göre, sosyal güven oranı da 2.52 gibi düşük bir seviyede çıktı. Demokrasi endeksinde KKTC’nin puanı 10 üzerinden 3.50.

Ülkenin yaşanabilirlik puanı da bu dönemde gerileme gösterdi ve 10 üzerinden 4.91 oldu.

