Toplu taşımaya Düzce'den dokunuş

Ulaştırma Bakanlığı, KKTC’de toplu taşımanın yeniden yapılandırılması konusunda Türkiye'den Düzce Belediyesi'nin tecrübelerinde faydalanacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Düzce Belediyesi ve belediyeye bağlı Düzce Ulaşım A.Ş. arasında, KKTC’de toplu taşımanın yeniden yapılandırılması konusunda işbirliği protokolü imzalandı.

“KKTC Toplu Ulaşım Projelerinin Yapılması” başlıklı protokole, Düzce Belediyesi’nde düzenlenen törenle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve Düzce Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Günden imza koydu.

Protokole göre, KKTC’deki kent içi ve ilçeler arası her türlü toplu taşıma sistemi incelenecek ve toplu taşıma yeniden yapılandırılacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, ülkenin ihtiyacı olan güvenli, modern, entegre ve sürdürülebilir bir toplu taşıma sistemi için uzun yıllardan beridir çalışmalar yürütüldüğünü, imzalanan protokol ile bir yıl içerisinde toplu taşıma ile ilgili bir “Toplu Taşıma Ana Planı”na sahip olunacağını söyledi.

Arıklı, Düzce Belediyesi’nin ve belediyenin kuruluşu olan Düzce Ulaşım A.Ş.’nin toplu taşıma konusunda belli bir bilgi birikimi ve tecrübesi olduğunu, bu konuda önemli yatırımlar yaptığını, kurulan teknik, idari yapılanma ve işletim sistemi ile Türkiye genelinde örnek teşkil ettiğini belirtti.

Arıklı, “Düzce Belediyesi ile Toplu Taşıma Ana Planı’nın hazırlanmasında idari ve teknik konularda işbirliğine gidiyoruz. Bir yıl içerisinde yeni toplu taşıma sistemi ile ilgili elimizde çok değerli bir çalışma olacak. Ülkemize ve halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

