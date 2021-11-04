Toplu taşıma konusunda düzenleme yapılmasına yönelik çalışmaların ilerletilecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, toplu taşıma konusunda düzenleme yapılmasına yönelik çalışmaların ilerletilmesi konusunda bakanlık ile sektör temsilcileri arasında mutabakat sağlandığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasına göre Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, geçtiğimiz hafta toplu taşıma sistemleri ile ilgili bilgi edinmek üzere Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın başkanlığında, Düzce ve Ordu’da incelemelerde bulunan heyeti kabul etti.

Canaltay konuyla ilgili açıklamasında, ülkede toplu taşımanın yetersiz olduğunu, bu sorunu çözmek için ilgili daire müdürleri ve sektörle çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Canaltay, “toplu taşımanın modern ve sürdürülebilir bir sisteme oturtulması için, yasal ve teknik çalışmaların ilerletilmesi konusunda sektör ile mutabakata varıldı. Trafik yoğunluğunu giderecek, aracı olmayan bireylerin de ülke içerisinde istedikleri noktaya ulaşabilmelerini sağlayacak, dolaylı olarak çevre ve ekonomimize büyük katkısı olacak bir ulaşım sisteminin kurulması için bakanlık olarak çalışmalarımızı sürdürüp sonuçlandırmak istiyoruz” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın ile Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz ile Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KTÇ-KARİŞ) ve Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Derneği (KTTTD) yetkilileri, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği’nin davetlisi olarak geçtiğimiz hafta Düzce ve Ordu’da incelemelerde bulunmuştu.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, Ordu Ulaşım Daire Başkanı Özgür Dayı, Ordu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Adem Yavuz ile görüşmeler gerçekleştiren heyet, elektronik ücret toplama sistemleri başta olmak üzere toplu ulaşım ile ilgili yenilikler hakkında bilgi almıştı.