Toplu Sosyal Konut Seferberliği başlıyor

Hükümet, ülkenin tüm bölgelerinde “Toplu Sosyal Konut Yapım Seferberliği” başlatacak. Başbakan Üstel, “3 yıllık bir süre içerisinde binlerce gencimizi ev sahibi yapıyoruz” dedi



Başbakan Ünal Üstel, ülkenin tüm bölgelerinde “Toplu Sosyal Konut Yapım Seferberliği” başlatacaklarını ifade ederek, “3 yıllık bir süre içerisinde binlerce gencimizi ev sahibi yapıyoruz” dedi.

Üstel, proje yerlerinin seçim sonrası 3 ay süre içerisinde planlanacağını ifade ederek, ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Başbakan Ünal Üstel, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı yanında Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında sosyal konut projeleri anlatıldı, Müteahhitler Birliği ile protokol imzalandı.

İçinden geçmekte oldukları zorlu ekonomik koşullardan dolayı halkın yaşadığı sıkıntıların azaltılması için çalışmalar yaptıklarını belirten Üstel, “Tam bir yıldır çok ciddi çalışmalar yapmakta ve ihtiyaç duyulan tüm adımları büyük bir cesaretle atmaya devam etmekteyiz” dedi.

“Hükümetimiz kurulduğu günden beri sadece laf üretmemekte, aynı zamanda iş yapmaktadır” diyen Üstel, şöyle devam etti:

“Hükümetimizin birinci yılı için düzenlediğimiz basın toplantısında ön duyurularını yaptığımız yeni projelerimizi, hedeflerimizi ve müjdelerimizi halkımızla paylaşmaktan büyük bir heyecan duymaktayım.

Müteahhitler Birliği ile bugün (dün) imzaladığımız protokol kapsamında ülkemizin tüm bölgelerinde Toplu Sosyal Konut Yapım Seferberliği’ni başlatıyoruz. Tamamlanan projelerle 3 yıllık bir süre içerisinde binlerce gencimizi ev sahibi yapıyoruz.

Döviz kurlarında yaşanan artış dolayısıyla döviz kredisi taksitlerini ödemekte zorluk yaşayan vatandaşlarımızın borçlarının yeniden yapılandırılması ve taksit tutarlarının düşürülmesine yönelik Merkez Bankası’na gerekli talimatları vermiş durumdayız. Bu kapsamda olan vatandaşlarımız bankalarına başvurarak getirmiş olduğumuz bu haktan yararlanmayı talep edebilirler.

İlk kez ev sahibi olacak ve KKTC sınırları içerisinde kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları adına kayıtlı evi bulunmayan ve son 1 yıl içerisinde adına kayıtlı bir konut devredilmemiş olan, hane geliri 85 bin Türk Lirası’nın altında olan, 18 yaş üstü sosyal sigortalar ve kamu kurum ve kuruluşlarında aktif kaydı bulunan ve başvuru tarihinden önceki son 6 ay süresince prim yatırımı yapılmış olan KKTC vatandaşlarına 1.2 milyon TL’ye kadar aylık yüzde 1 yani yıllık yüzde 12 faizle, faiz dışında herhangi bir komisyon, vergi veya masraf alınmadan kredi vermeye başlıyoruz. İlk etapta toplam 300 milyon Türk Lirası olarak planlanan kredi paketimiz gelen taleplere göre yeniden düzenlenebilecektir.

Oturduğu konutun depreme dayanıklı olmadığı için yıkıp yeniden yapılacak konutlara özel aylık yüzde 1 faizli ve 10 yıl vadeli ‘Depreme Karşı Dayanıklı Evler Kredisi’ni vermeye başlıyoruz.”

