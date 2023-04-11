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Topaloğlu’ndan TCG HEYBELİADA korvetine ziyaret

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Topaloğlu’ndan TCG HEYBELİADA korvetine ziyaret
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Akdeniz Kalkanı Harekâtı kapsamında Gazimağusa’da liman ziyareti icra eden Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG HEYBELİADA korveti, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu tarafından ziyaret edildi.
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