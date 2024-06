“Tohumluk Tahıl ve İkinci Ürün Olarak Mısır Silajı Üretim Projesi”nde ilk hasat bugün yapıldı

İlk hasat Başbakan Üstel ve Tarım Bakanı Çavuş’tan

“Tohumluk Tahıl ve İkinci Ürün Olarak Mısır Silajı Üretim Projesi” kapsamında toplam 1199 dönüm araziye ekilen Beşparmak arpa, Ceyhan ve Cendere buğday ve yerli Vigo türlerinin ilk etap hasadına Başbakan Ünal Üstel ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş'un katılımıyla bugün başlandı.

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Ercan Çiftliği'ndeki etkinlikle, yüksek verimli, ülke iklimine uygun, sağlıklı ve uygun maliyetli tohumluğun üretilmesi amaçlanıyor.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik, konuşmalarla devam etti. Etkinliğe, Başbakan Üstel, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi Koordinatörü Erol Öz, üretici birlik temsilcileri ve diğer yetkililer katıldı.

-Üstel: “Suyun kıymetini bilmeliyiz ve atık suları her bölgede değerlendirmeliyiz”

Başbakan Ünal Üstel etkinlikte yaptığı konuşmada, proje kapsamında daha önce ekimi yapılan ürünlerin hasadının yapılacağını ifade ederek, güzel bir olaya şahitlik ettiklerini belirtti ve projeye katkı koyan herkese teşekkür etti.

“Bir ilki gerçekleştirdik” diyen Üstel, 2011 yılında İrsen Küçük’ün Başbakan, kendisinin Turizm Bakanı, Ersin Tatar’ın da Maliye Bakanı olduğu dönemde, Türkiye’den KKTC’ye Su Temin Projesi kapsamında ön protokolün imzalandığını hatırlattı. Söz konusu dönemde yapılan eleştirilere işaret eden Üstel, “Ama biz inandık ve kararlıydık” diyerek, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle Asrın Projesinin gerçekleştirildiğini vurguladı. Üstel, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir kez daha teşekkür etti.

Türkiye’den KKTC’ye Su Temin Projesi kapsamında 2015 yılında suyun geldiğini ve adanın her tarafına dağıtıldığını belirten Üstel, ülkenin en değerli meyvesi olan portakal ve narenciye bölgesine suyu götürmek için Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte çalışma başlattıklarını dile getirdi. Güzelyurt bölgesindeki tarımsal arazilere suyun ulaştırılması için Geçitköy Barajı'ndan tünel kazıldığını hatırlatan Başbakan Üstel, yıl sonuna kadar üçüncü etabın da tamamlanacağını kaydetti.

Mesarya için de çalışmaların süratli bir şekilde başladığını söyleyen Üstel, “İnşallah iki, üç sene içerisinde Anadolu’dan gelen Toros dağlarından çıkan su Mesarya Ovası’yla da buluşacak ve Mesarya Ovasını yeşillendirecek” dedi.

Ülkedeki atık suları değerlendirmek için de projeler yaptıklarını ifade eden Başbakan Üstel, her geçen gün kuraklığın ve sıcaklığın arttığına dikkat çekerek, “Suyun kıymetini bilmeli, atık suları her bölgede değerlendirmeliyiz” dedi.

Başbakan Üstel, projenin gerçekleşmesinde katkı koyan herkese bir kez daha teşekkür ederek, hayırlı olmasını diledi.

-Çavuş: “Biz ödevimizi iyi yapıyoruz”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ise konuşmasında, 9 Ocak’ta ekimi yapılan ürünlerin hasadının gerçekleştirileceğini ifade etti. Başbakan Üstel’in göreve başladığı günden itibaren yarım kalan projelerin bitmesi ve yatırımların devam etmesi için seferberlik ilan ettiğini dile getiren Çavuş, ülkede her alanda yatırımların devam ettiğine dikkat çekti. Yol yapımı, hastane, eğitim ve tarım alanındaki projelere işaret eden Çavuş, “Ülke bir şantiye alanına, yatırım alanına dönüştü” dedi.

Bugün 1230 dönümlük arazide ilk kez atık suyu 16 kilometre taşıyarak, sulanabilir hale getirdiklerini belirten Çavuş, “Belki de ülkemizde en büyük tek parça sulanabilir araziyi bugün hayata geçirdik” diye konuştu.

Su imkanlarını en iyi şekilde değerlendirdiklerini kaydeden Çavuş, narenciyeye her geçen gün verdikleri 24 saat kesintisiz suyun, ilerleyen günlerde dördüncü etabıyla birlikte 15 bin dönüme çıkacağını söyledi. Mesarya Tarım Suyu altyapısının tamamlandığını ifade eden Çavuş, ilerleyen günlerde şantiye işlerinin başlayıp, ihale sürecinin devam edeceğini belirtti.

“Bugün atık suyu ilk kez değerlendirerek, 1230 dönüm arazide üretim yaptık. Biz ödevimizi iyi yapıyoruz” diyen Çavuş, üreticinin girdi maliyetlerini düşürecek, aynı zamanda iyi tarım politikalarıyla birlikte ülkenin kaliteli tohumluğunu karşılayabilecek projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. 550 dönümü sabit sulama sistemi, 700 dönümü hareketli sulama sistemi olmak üzere toplamda 1200 dönümü araziyi suladıklarını dile getiren Çavuş, Başbakan Üstel ve projeye katkı koyan herkese teşekkür etti.

Atık su projeleriyle birlikte ülkedeki su imkanlarını en iyi şekilde değerlendireceklerini ifade eden Çavuş, hasadın yapılmasının ardından yazlık ürün olan hayvan üreticilerinin girdi maliyetlerinin düşürülmesini hedefledikleri silajlık ürünlerin yetiştirilmesini sağlayacaklarını kaydetti.

-Karavezirler

Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler de, gururlu ve onurlu olduklarını ifade ederek, Başbakan, Tarım Bakanı ve tüm ekibine teşekkür etti.

Asrın Projesi, Mesarya Ovasına geldiğinde daha çok işler olacağına inanç belirten Karavezirler, emeği geçen herkese teşekkür etti.

-Nizam

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam ise konuşmasında, bölge hakkında bilgi verdi. 1200 dönümlük arazinin 500’ünün yumuşak ekmeklik buğday olduğunu ifade eden Nizam, bunun ülkede un yapılabilecek bir çeşit olduğunu söyledi.

Geriye kalan 500 dönümün ise yemlik ve kalitesi yüksek arpan olduğunu kaydeden Nizam, projenin, kurak bir coğrafyada tohum ve kaba yemi ülkeye kazandırmak amacıyla yapıldığını belirtti. “Etrafındaki rekoltesi düşük ürünlere nazaran bizim ürünlerimiz iki-üç katı daha fazla verim verecek” diyen Nizam, sadece çiftçiler için değil ülke için çalışıldığını vurguladı.

Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi yapılarak, hasat gerçekleştirildi.