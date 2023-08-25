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TMT’cilerin acı günü

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TMT'nin kurucularından, ilk mücahit komutanlarından emekli yüzbaşı Ergül Uysal vefat etti

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TMT’cilerin acı günü
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Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde yer alan önemli subaylardan biri daha vefat etti.
İlk Kıbrıs ordusu komutanlarından,TMT'nin kurucularından,ilk mücahit komutanlarından,silah taşırken Rumlar tarafından yakalanıp hapse mahkum edilen silah taşıyıcılarından, emekli yüzbaşı Ergül Uysal dün vefat etti.
Lefkoşa’nın sevilen simalarından ve iyi eğitimli subaylarından biri olan Ergül Uysal’ın vefatı üzüntüyle karşılandı.
Uysal’ın cenazesi bugün öğle namazını müteakip İsmail Safa camisi’nde kılınacak cenaze namazı sonrasında askeri törenle Lefkoşa Kabristanlığında defnedilecek.
Öte yandan Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar, emekli Yüzbaşı Ergül Uysal’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Bayar’ın yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:
“Emekli Yüzbaşı Ergül Uysal’ın ebediyete intikalini üzüntünle öğrenmiş bulunuyoruz. Değerli silah arkadaşımız emekli Yüzbaşı Ergül Uysal Mukavemetçi-Mücahit olarak çok büyük ve önemli hizmetlerde bulunmuştur. Mücahit birliklerinin hazırlanması, eğitilmesi merasim birliğinin hazırlanması ve hayata geçirilmesi, Bayrak törenlerinin düzenlenmesi onun unutulmaz eserleridir. Ergül Uysal arkadaşımıza Allah’ tan rahmet dileriz. Yaslı ailesi, yakınları ve arkadaşlarının başı sağ olsun.”
 
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