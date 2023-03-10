“TMK öğrencilerine yakışmıyor”

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, ziyarette bulunduğu Türk Maarif Koleji’ndeki soru cevap buluşmasında, bir öğrenci tarafından “Müftüyü görevden alacak mısınız?” sorusuyla da karşılaştığı ve öğrenciye “Öyle bir gündemimiz yok, zamanı geldiğinde gider, benim yetkimde değil” cevabını verdiği ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyarette bulunduğu Türk Maarif Koleji’ndeki (TMK) soru – cevap buluşmasında, bir öğrenci tarafından “O kadar ihtiyaç varken, külliye elzem mi?” sorusuna “maruz” kalmıştı.

Tatar’ın – cevap buluşmasında “Müftüyü görevden alacak mısınız?” sorusuyla da karşılaştığı ve soruyu soran öğrenciye fırça atarak “Öyle bir gündemimiz yok, zamanı geldiğinde gider, benim yetkimde değil” cevabını verdiği ortaya çıktı.

Salondaki ses kaydında, Lefkoşa’daki TMK’da 12’nci sınıf öğrencilerinin sorularını yanıtlayan Tatar, öğrencilerden birinin “Müftüyü görevden alacak mısınız?” sorusu üzerine sinir olup sesini yükselttiği ve bu tip soruların “TMK öğrencilerine yakışmadığını” iddia ettiği duyuluyor.

Soru üzerine öğrencilere ara ara sesini yükselttiği duyulan Tatar, “Öyle bir gailemiz yok, gündemimiz yok! Dolayısıyla bunları bir yerde bırakıp, önümüze bakmamız lazım. Önümüze bakmamız lazım!” ifadelerini kullanıyor.

Tatar ile öğrenciler arasında gerçekleşen diyalog şöyle:

Tatar: “Bizim öyle bir gailemiz yok, gündemimiz yok. Öyle bir gailemiz yok, gündemimiz yok! Dolayısıyla bunları bir yerde bırakıp, önümüze bakmamız lazım. Önümüze bakmamız lazım!”

Öğrenci: “Görevden alınıp, alınmayacağını soruyorum?”

Tatar: “Zamanı geldiğinde gider. Benim yetkimde değil.

(Salonda sesler yükseliyor)

Tatar: “Ben, medeni cesaretimle her soruya cevap verebilirim.”

Öğrenci: “Teşekkürler”

Tatar: “Ama bu demek değildir ki, bu platformu, bu okulun güzelliklerini beni burada, Cumhurbaşkanını sıkıntıya sokacak diye var olan şeyleri bana sorup, bu şekilde muhalefet yapmak da acaba Türk Maarif Koleji’nin yiğit, başarılı, dünya görmüş, ileride bu ülkeyi yönetecek olan çocuklarına, öğrencilerine ne kadar yakışır onu bilemem. Ama ben her konuya cevap verme cesareti içerisindeyim. Size da o cevabı verdim zannedersem.”

Pazartesi günü gerçekleşen soru – cevap toplantısında Tatar’ın “Daha gerekli ihtiyaçlar varken, külliye elzem mi?” sorusuyla da karşılaştığı gözlemlenmişti.

Tatar, bu soruya karşılık öğrencilere “Onun bunun lafıyla hareket etme” diyerek, mevcut sarayın deprem yönetmeliği konusunda büyük zafiyetlerinin bulunduğunu iddia etmişti.

