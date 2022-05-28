İş insanı Esin Esmen, “Türkiye’de herkese ayrıcalık tanınırken, bizler TL kullandığımız için cezalandırılıyoruz” dedi





Konfeksiyon sektörünün öncülerinden, Esmen Group Yönetim Kurulu Direktörü Esin Esmen, piyasada Türk Lirası bulunmadığından söz ederek, “Türkiye’de herkese ayrıcalık tanınırken, bizler TL kullandığımız için cezalandırılıyoruz” dedi.

Esmen sosyal medyada yaptığı “KKTC’nin Türk lirası kullanmasının bedeli bu mu?” başlıklı paylaşımda, ülkeyi yönetenlerin ekonomik sorun yokmuş gibi davrandığını, vergi mükelleflerine yüklendiğini ve dolaylı vergilerle piyasayı daha da daralttıklarını vurguladı.

Esmen'in paylaşımı şöyle:

KKTC’nin Türk lirası kullanmasının bedeli bu mu?

Türkiye’de herkese ayrıcalık tanınırken, bizler TL kullandığımız için cezalandırılıyoruz. Resmen.

Piyasada Türk Lirası bulmak imkansız ama sayın merkez bankası başkanı ve sayın Türkiye’nin Lefkoşa büyükelçisi bunu görmezden gelmesi ne kadar üzücü. Bu ülkeyi yönetenler de ekonomik sorun yokmuş gibi davranmakta, vergi mükelleflerine yüklenmekte, dolaylı vergilerle piyasayı daha da daraltmakta.

Dost acı söyler..

Yeni dolar hamlesi: Şirketler döviz kazancına vergi ödemeyecek.

Hükûmet döviz açığını kapatabilmek için şirketleri döviz bozdurmaya ikna etmek için kanun çıkardı.

Şirketler hem vergiden muaf tutulacak hem de;

Döviz tevdiat hesabında değerlendirdiği dolar, euro ve sterlini Türk Lirası’na (TL) çevirerek, kur korumalı mevduata (KKM) yatıran şirketlere çifte garanti verildi. İlk olarak vergi avantajının süresi uzatıldı.



