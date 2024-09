Tıp-İş: “Acil Servisler alarm veriyor”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Sağlık Bakanlığı ve hükümete acil servislerdeki sorunlara eğilmeleri için çağrı yaptı ve “Aciller alarm veriyor” uyarısında bulundu.



Tıp-İş bugün Cengiz Topel Hastanesi Acil Servisi önünde basın açıklaması yaptı.

Cengiz Topel Hastane binasının 1929 yılında, bölgede bulunan CMC Maden Şirketi tarafından kendi işçileri ve aileleri için inşa edildiğine işaret edilen açıklamada, binanın, 1975 yılında da Sağlık Bakanlığı tarafından bölge halkına sağlık hizmeti vermek üzere ikinci basamak hastane olarak düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Cengiz Topel Hastanesi’nin artan nüfusa bağlı olarak artan hasta sayısına cevap verecek durumda olmadığına işaret edilerek, bugün itibarı ile Cengiz Topel Hastanesi’nde daimi olarak bulunan başhekim de dahil toplam 11 uzman hekim ve 2 pratisyen hekim olduğu belirtildi.

Acil hizmetlerin sürdürülebilmesi için acil kadrosunda sadece 2 pratisyen hekimin görev yaptığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Acil tıp ayrı bir uzmanlık dalıdır. Acil servislerin 24 saat boyunca aralıksız vermesi gereken hizmeti kendi kadroları ile sürdürebiliyor olması da çok önemlidir. Aynı zamanda, hastanede yatmakta olan hastaların bakımı için ise ayrı nöbetçi bir servis hekimine de ihtiyaç vardır.

Acil servise başvuran hastaların radyolojiye veya servislere taşınması veya tahlil numunelerinin laboratuvara götürülmesi için görev yapacak personel eksikliği de işleri yavaşlatıp aksatmaktadır.

Cengiz Topel Hastanesi’nde hizmete giren bilgisayarlı tomografi cihazını kullanabilecek teknisyen sayısı kısıtlı olduğundan mesai dışı saatlerde cihaz kullanılamamaktadır. Acile başvuran ve dakikalar içinde değerlendirilmesi gereken hastalara, doğru teşhis koyabilmek için ihtiyaç duyulacak her türlü laboratuvar ve görüntüleme (röntgen, ultrason, tomografi gibi) olanaklarının mevcut ve çalışır durumda olması elzemdir.

Aksi takdirde, acillerdeki her türlü eksiklik ve aksaklığın bedeli geri döndürülemeyecek sakatlık veya can kayıpları ile ödenebilir. Yeterli hekim, personel olmamasının, teşhis ve tedavi imkanlarının kısıtlı olmasının sonucunda, sadece hastalarımız risk altına girmekle kalmaz biz hekimler de mesleki hata riskine maruz kalmış oluruz.”

Tıp-İş, sağlık sistemindeki aksaklık ve sorunların başında acilen ele alınması ve ivedilikle çözüm üretilmesi gerektiğini düşündüğü acil servislerdeki sorunları gündemde tutmaya devam edeceğini belirterek, “Sağlık Bakanlığı ve Hükümete acil servislerdeki sorunlara eğilmeleri için verdiğimiz 1 aylık sürenin sonunda, bugün Cengiz Topel Hastanesi’ne yaptığımız ziyarette gördük ki henüz acil servisteki sorunlara çare üretilmemiş, hekim ve personel kadrosu güçlendirilmemiştir. Tüm hastanelere yapacağımız ziyaretler sonrası durumu yeniden değerlendirip gerekli kararları üreteceğimizin bilinmesini isteriz” ifadelerini kullandı.