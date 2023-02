TİKA Başkanı Serkan Kayalar: “Biz müreffeh bir KKTC’nin geleceğine inanıyoruz”

“Gençlerimizin burada katma değer üreteceği, buraya aidiyetlerini yükseltecek işlere her zaman destek veriyoruz”

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) Başkanı Serkan Kayalar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin büyük potansiyele sahip olduğunu, kendilerinin de bu potansiyeli en üst seviyeye çıkartacak projeleri önemsediklerini söyledi.





TİKA’nın Lefkoşa ofisinin Aralık 2019’da açılmasının ardından, yaklaşık 3 sene gibi bir süreçte ulaştığı proje sayısı ve çeşitliliğin kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Kayalar, “Biz müreffeh bir KKTC’nin geleceğine inanıyoruz” dedi.

Kayalar, TİKA’nın Lefkoşa ofisinde, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) sorularını yanıtladı.





TİKA’nın KKTC’deki ofisinin en son açılan, en yeni ofislerinden biri olduğunu söyleyen Kayalar, “60 ülkede 62 ofisimizin sonuncusunu 2019 Aralık ayında burada açtık. TİKA bir kalkınma ve iş birliği ajansı. Dünyanın birçok bölgesinde faaliyetler yürütüyor. Bu faaliyetlerde de en çok önem gösterdiği şey, gittiği ülkelerin potansiyelleriyle ilgili projeler geliştirme. Bizler projelerimizle, KKTC’nin de bu anlamda potansiyelini en yükseğe çıkarma amacındayız” ifadelerini kullandı.

Eğitim, sağlık, kapasite geliştirme, gelir getirici faaliyetler gibi birçok alanda çalışmalar yaptıklarını aktaran Serkan Kayalar, Lefkoşa ofisinin açılmasının ardından sahada hızlı bir şekilde öncelik analizlerinin yapıldığını, KKTC yetkilileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla yoğun görüşmeler ve birçok bölgeye çalışma ziyaretleri gerçekleştirildiğini belirtti.

Kayalar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özetle, KKTC’nin ihtiyacı olan alanların bir öncelik değerlendirmesi yapıldı. KKTC gerçekten çok büyük potansiyele sahip bir yer. Bu manada bizler bu potansiyeli üst seviyeye çıkartacak projeleri önemsiyoruz. Tarım bu alanların başında, gençlerimize özellikle çok önem veriyoruz. Gençlerimizin burada katma değer üretecek, buraya aidiyetlerini yükseltecek işlere her zaman destek veriyoruz. KKTC’de kadınlarımızla yaptığımız projelerin katma değeri de bizim için her zaman çok değerli oldu.”

TİKA olarak önümüzdeki dönemde de yaptıkları projelerle KKTC’ye değer katacak, potansiyelini üst seviyeye çıkaracak iş birliklerini önemsediklerini bildiren Kayalar, Lefkoşa ofisinin yaklaşık 3 sene gibi bir süreçte dünyanın birçok yerinde faaliyet gösteren ofislerin ötesine geçen bir proje sayısı ve çeşitliliğine ulaştığını, bundan da büyük memnuniyet duyduklarını vurguladı.







-Projelerin yaşayabilir, sürdürülebilir olması önemli"

“KKTC yetkililerine de teşekkür ediyorum. Her zaman, TİKA projelerinin yanında oluyorlar” diyen Kayalar, sahada bir projeyi gerçekleştirmeden önce onun bir fizibilitesini yaptıklarını, sürdürülebilir bir proje olup olmadığına dair hem yerel ofiste hem de merkezde çeşitli değerlendirmeler yapıldığını aktardı.

TİKA Başkanı Kayalar, “Gerçekleştirdiğimiz projenin yaşaması, yani sürdürülebilir olması bizim için çok önemli. KKTC’deki ofisimizin açılmasından bu yana yaptığımız her projenin hem sahada bir karşılığının olduğunu gördük, hem de bu projelerin yaşayan, bizim kalkınma jargonuyla sürdürülebilir olduğuna şahit olduk” dedi.

Kayalar, son KKTC ziyaretinde gerçekleştirilen aromatik bitki projesinin diğer ülkeler için ilham oluşturabileceğini şu sözlerle ifade etti:

“KKTC’deki dönüşlerimiz oldukça olumlu. Biz partnerlerimizi çok seviyoruz, onlar da TİKA’yı seviyor ve projelerine sahip çıkıyorlar. Önceki gün örneğin İskele bölgesinde aromatik bitki yetiştiriciliği projesinde yüzlerce kadını orada gördük, bu projeye ne kadar inandıklarına, sahip çıktıklarına tanıklık ettik. Ben inanıyorum ki bu proje hem İskele bölgesine bir katkı oluşturacak, hem KKTC’de bundan sonra gerçekleştireceğimiz hem kadın, hem tarım alanındaki projelere örnek oluşturacak. Ben inanıyorum ki bu proje bir örnek proje olarak bizim diğer ülkelerimizdeki benzer çalışmalarımız için de ilham verecek.”





-“Ziyaretlerimizde hissettiğimiz ilk şey, derin karşılıklı bir muhabbet”

KKTC’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayalar, “KKTC bizim için çok özel bir yere sahip. Öncelikle bu ziyaretlerimizde hissettiğimiz ilk şey, derin karşılıklı bir muhabbet. Kıbrıs Türkü’nün bize duyduğu muhabbeti biz burada derinden hissediyoruz. Bu karşılıklı bir his. Bir kere her geldiğimizde çok güzel duyguları heybemize alarak Türkiye’ye dönüyoruz. Aynı zamanda da gurur duyuyoruz. Buranın potansiyelini, buranın gençlerini, Kıbrıs Türkü’nün şuurunu gördüğümüz zaman da, bizler geleceğe umutla bakıyoruz” dedi.







-“Biz müreffeh bir KKTC’nin geleceğine inanıyoruz”

“KKTC cennetten bir köşe. Her köşesine gittiğimiz zaman da bu güzelliklerle karşılaşmak da aynı zamanda bize de iyi geliyor” diyen Kayalar, Türkiye’den daha çok ziyaretçinin gelip bu güzellikleri görmesi gerektiğini söyledi. Kayalar, önceki gün Karpaz bölgesine de bir ziyaret gerçekleştirdiklerini, bu güzelliklerin paylaşılması adına turizm alanında önümüzdeki dönemde neler yapılabileceklerini düşündüklerini kaydetti.

Kayalar, “Biz müreffeh bir KKTC’nin geleceğine inanıyoruz. KKTC’de Kıbrıs Türkü’nün buradaki mücadelesine her daim şahit oluyoruz ve bu mücadele de hem bugün hem yarın adına ışık olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.







-“Burası önemli bir devlet. Kıbrıs Türkü önemli bir değer”

“KKTC önemli bir devlet, bunun bilinciyle buraya geliyoruz” diyen TİKA Başkanı Serkan Kayalar, sözlerini şöyle noktaladı:

“Kıbrıs Türkü önemli bir değer. Kıbrıs Türkü bilinci de önemli bir bilinç, kimliği de önemli bir kimlik. Onun özgünlüğüne de şahit olarak biz buraya geliyoruz. Tabii ki birlik beraberlik içindeyiz ama burada bir kimlik var, buraya ait bir aura var, biz bu aurayı da görmek istiyoruz. Açık söylemek gerekirse Kıbrıs Türkü’nün mücadelesi de bu dışlanmışlığın bu sıkışmışlığın içerisinde bambaşka bir mücadele. Burada kolay bir yaşam yok. Bu kolay olmayan şartları biz TİKA olarak bir nebze de olsa rahatlatma derdindeyiz. Devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız KKTC’nin hem buradaki var oluşu hem uluslararası alandaki var oluşuyla ilgili mücadeleyi zaten en üst düzeyde veriyorlar.”