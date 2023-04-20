Ticaret Odası’ndan üç köyde iftar yemeği

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Çatalköy Camii, Mevlevi Köyü Camii ve Dörtyol Camii’nde iftar yemeği verdi.

İftar etkinliklerinde çocuklara kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.

KTTO Başkanı Turgay Deniz yaptığı açıklamada, “Çocukların sevincinin bütün aileyi etkileyeceğini ve en azından bazı ailelerimizin bayrama daha huzurlu ve sevinçli girebileceğini düşündük. İnsanlarımızın huzuruna, Ramazan ve bayram coşkusuna katkıda bulunabilmişsek ne mutlu bize… Böyle bir katkıda bulunabilmiş olmak da bize huzur, kalbimize sevinç katıyor. Zaten Ramazan ve bayram da bunun için değil mi?” dedi.

