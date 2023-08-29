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Ticaret Odası, geçişlerin kolaylaştırılmasını istiyor

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Ticaret Odası, geçişlerin kolaylaştırılmasını istiyor
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Oda  Başkanı Turgay Deniz’in bir söyleşideki ifadelerinin, Oda’nın kara kapıları konusundaki tutumunun tartışılmasına neden olduğunu belirterek, KTTO’nun kara kapılarının çoğaltılması ve geçişlerin kolaylaştırılması için çalıştığını vurguladı.

KTTO Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs arasındaki ticareti düzenleyen Yeşil Hat Tüzüğünün sorumlu yürütücülerinden biri olarak kara kapılarının çoğaltılması ve geçişlerin kolaylaştırılması için mücadele etmektedir” denilerek, Oda’nın Lefkoşa’da yaya ve araçlı geçişler için yeni kapılar açılması ve Haspolat bölgesinde ise en azından ticari araçların kullanabileceği bir kapının açılması için kararlılıkla çalıştığı vurgulandı.
Açıklamada, “Oda Başkanımız, herhangi bir kapının kapatılması görüşüne sahip değildir ve böyle bir görüşü ifade etmemiştir” de denildi.

 
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