Thalassemia Derneği'nde yeni yönetim görev dağılımı yaptı

Thalassemia Derneği’nin 28 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurulda 28. dönem yetkili organları belirlendi. Dernek yönetiminin 30 Ekim 2023 tarihinde yapılan ilk toplantısında aşağıdaki şekilde görev dağılımı yapılarak çalışmalara başlandı.
Yönetim Kurulu :
Başkan Çigdem Beşevlerli
As Başkan Suziye Balkay
G.Sekreter Sertunc Tuncel
Veznedar Mustafa Tuncel
Faal Üye Ahmet Yeşilpınar
Faal Üye Mert Canaş
Faal Üye Ahmet Varoğlu
Faal Üye Nadire Ak
Faal Üye Mustafa Muhtaroğlu
Yedek Üye Selma Özkibar
Yedek Üye Halil Bolel
Denetim Kurulu:
Halit Güneşel
Akğül Gündeş Yalyalı
Tuncay Kıdırışlıoğlu
Kuday Üntaş (yedek üye)
Disiplin Kurulu:
Şöhret Özsayar
Neşe Aksit
Mahmut Beşevlerli
Nadir Bingöl (yedek üye)
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