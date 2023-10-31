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Thalassemia Derneği'nde yeni yönetim görev dağılımı yaptı

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Thalassemia Derneği'nde yeni yönetim görev dağılımı yaptı
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Thalassemia Derneği’nin 28 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği  Olağan  Genel Kurulda 28. dönem yetkili organları belirlendi. Dernek yönetiminin 30 Ekim 2023 tarihinde yapılan ilk toplantısında aşağıdaki şekilde görev dağılımı yapılarak çalışmalara başlandı.
 
Yönetim Kurulu :
Başkan            Çigdem Beşevlerli
As Başkan       Suziye Balkay
G.Sekreter       Sertunc Tuncel
Veznedar         Mustafa Tuncel
Faal Üye          Ahmet Yeşilpınar
Faal Üye          Mert Canaş
Faal Üye          Ahmet Varoğlu
Faal Üye          Nadire Ak   
Faal Üye          Mustafa Muhtaroğlu 
Yedek Üye       Selma Özkibar
Yedek Üye       Halil Bolel
                                                                                                                                                           
Denetim Kurulu:
Halit Güneşel
Akğül Gündeş Yalyalı
Tuncay Kıdırışlıoğlu
Kuday Üntaş (yedek üye)
 
Disiplin  Kurulu:
Şöhret Özsayar
Neşe Aksit
Mahmut Beşevlerli
Nadir Bingöl (yedek üye)
 
 
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