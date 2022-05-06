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“Terbiyesizliğin daniskası”

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“Terbiyesizliğin daniskası”
 

UBP-DP-YDP hükümetinin istifa etmesinin ardından sadece formalite icabı yeni hükümet kurulana kadar görevde olan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği Büyük Yörük Festivali’ne katılmak için dün Antalya’ya gitti.
7-9 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Büyük Yörük Festivali, Türk dünyasındaki Yörükleri bir araya getirmeyi ve Yörük Kültürü’nü yaşatmayı amaçlıyor.
Öte yandan Arıklı, Antalya'ya gideceğinin açıklanmasının ardından bazı çevrelerin 'devlet kesesinden gezi' yakıştırması yaptığını belirterek, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Arıklı'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:
“Terbiyesizliğin daniskası...
Bugün Antalya Büyükşehir Belediye Başkanın daveti üzerine önceden planlanmış Yörük Festivali için Antalyaya gidiyorum.
Tahmin ettiğim gibi art niyetli bazı çevreler, bu ziyaretimi fırsat bilip; "Devlet kesesinden gezi" yakıştırması ile bana saldırmaya başladılar...
Peşinen söyleyeyim, bu ziyaret tamamen kendi imkanlarımızla yapılmakta olup, devlete en küçük bir mali gider yansıtılmamıştır.
Meraklısına duyurulur"
 
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