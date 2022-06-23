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“Tepki gösterenlere saygı duymuyorum”

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Tatar, aylık 32 bin TL maaşla Mesut Genç’i danışman olarak atamasıyla ilgili “Tepki gösterenlere saygı duymuyorum” dedi

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“Tepki gösterenlere saygı duymuyorum”

Eski milletvekili Mesut Genç, aylık 32 bin TL maaşla Cumhurbaşkanlığına danışman olarak atanmış ve bu ekonomik kriz içinde yapılan atama kamuoyundan sert tepki görmüştü.
HP’den ayrılıp UBP’den Milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Mesut Genç’in Cumhurbaşkanlığındaki danışman kadrosuna alınmasına “Bazı UBP’lilerin tepki gösterdiğine” dair soru üzerine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Genç’in UBP’ye “fedakarlık yaptığını” söyledi.
Tatar şöyle dedi:
“Birkaç kişi rahatsız olmuş olabilir ama ayrıntılara girmek istemiyorum. Mesut Genç UBP’den aday olmuş bir insandır. HP’den koptular geldiler, bu 3 kişi Ersan Saner Hükümetine destek verdiler, bu sayede Saner Hükümeti kurulabildi. Sonra da UBP’den aday olmuş bir kişidir. Bundan kim rahatsızlık duyabilir ki? Ben o tepkiyi gösterenlere saygı duymuyorum. Bir UBP’linin danışman olarak atama yapmama tepki göstermesi doğru değil. Bu kişi UBP’ye fedakarlık yapmış bir kişidir. Birkaç kişi yazdı sosyal medyada, onların da başka hesapları var ben bilirim. Kimin ne yazdığını ben bilirim. Bu adam bir bankacı, şu kadar sene milletvekilliği yaptı, siyasetin içinde belli bir çevresi var, bu benim beğendiğim bir şey. İyi bir danışman olabileceğini düşündüm.”
 
 
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