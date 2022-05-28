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“Temel gıdalarda KDV’nin sıfır olması gerekiyor”

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Ekonomist Göksel Saydam, “Temel gıdalarda KDV’nin sıfır olması gerekiyor. Belki birkaç ay sıkışacağız ama kısa-orta ve uzun vadede planlamalar yapılarak vatandaşın alım gücünün korunması gerekiyor” dedi

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“Temel gıdalarda KDV’nin sıfır olması gerekiyor”
 
Ekonomist Göksel Saydam, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…
Saydam, “Başka ülkelerde de kaçınılamayan nedenlerden dolayı enflasyon ve pahalılık olması normaldir. Ancak bizim ülkemizde bunu sürekli gerekçe gösteriyorlar. İçte alınabilecek önlemler var. Pahalılık durdurulamayabilir ama şiddeti yavaşlatılabilir. Aylardan beri önlem alınmıyor.  Bizim ithalatımızın büyük kısmı Türkiye’den yapılır ama döviz olarak faturalanıyor. Ürünler gümrüğe geldiğinde bizim hükümet günlük kur uyguluyor. Hükümete sorduğunuzda gelir istiyor. Hepsi ticaret sektörüne yükleniyor. Hükümetin elinde denetim yasası var. Hani denetim?” diye sordu. 
Saydam, “Canlıların en temel ihtiyacı gıdadır. Hükümetin ilk yapması gereken temel gıda maddelerini düzenlemesi ve listelemesi gerekir. Bir insanın insanca ölmeyecek kadar hayatını devam ettirebilmesi için tüketmesi gereken ürünlerin belirlenmesi gerekiyor. Örneğin yumurta, un, süt, ekmek gibi.. İkinci önemli kalem temizlik ve hijyen maddeleridir. Covid Pandemisi döneminde hijyenin önemini gördük. Üçüncü kalem ise ilaç. İnsanın hayatını sürdürebilmesi için ilaca ihtiyacı var. Bu üç alanda bu mallar Türkiye’den Türk lirası ile gelmeli. İş gümrükten başlamalı” dedi.
Saydam, “Bu üç kalemde devletin pahalılığın önüne geçebilmek için fedakârlık yapması ve KDV’nin indirilmesi gerekiyor. Temel gıdalarda KDV’nin sıfır olması gerekiyor. Belki birkaç ay sıkışacağız ama kısa-orta ve uzun vadede planlamalar yapılarak vatandaşın alım gücünün korunması gerekiyor” dedi.
 
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