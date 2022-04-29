Telsim’de Sefer Tüz dönemi

KKTC Telsim Genel Müdürlüğü görevini 2018 yılından bu yana sürdüren Cenk Alper, 1 Mayıs itibariyle görevini Sefer Tüz’e devredecek





KKTC Telsim Genel Müdürlüğü’nde görev değişimi yapıldı.

Telsim Genel Müdürlüğü görevini 2018 yılından bu yana sürdüren Cenk Alper, 1 Mayıs 2022 itibariyle görevini Sefer Tüz’e devredecek.

Kuzey Kıbrıs’ın iletişim teknolojileri ile dijitalleşmesinde dünya markası olan Vodafone Grup Şirketi olarak çalışmalarını başarı ile sürdüren ve birçok ilke imza atan Telsim, dijital dönüşüm misyonu doğrultusunda ve gelişen organizasyon kapsamında Mayıs ayından itibaren çalışmalarını Sefer Tüz liderliğinde sürdürecek. Cenk Alper’den bayrağı devralan Tüz, Telsim’in KKTC’nin dijitalleşmesine öncülük eden bir firma olarak çalışmalarına tüm hızıyla devam edeceğini belirtti.

SEFER TÜZ KİMDİR?

Sefer Tüz, Vodafone Türkiye’de çalıştığı 27 yıl boyunca birçok farklı rol üstlenmiş olup, Satış Operasyonları & Transformation Direktörü olarak pek çok başarılı projeye imza atmıştır. Vodafone Türkiye’nin dijitalleşme vizyonundan hareketle de, satış kanallarının dijital dönüşümü, otomasyon ve müşteri deneyiminin iyileştirilmesi konularında birçok önemli çalışmaya liderlik etti. Diğer ekiplerle çalışırken yarattığı sinerji ile Vodafone ruhunu yaşattı; ekibiyle birlikte hayata geçirdiği “Store on Tablet”, “Biyometrik İmza, Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz, Stok yönetimi” gibi başarılı projelerin sonucu olarak, Vodafone Türkiye’nin “Best in Class” OpCo olarak seçilmesinde önemli bir rol oynadı.

Sefer Tüz, CRM ve faturalandırma süreçlerininin dönüşümü programında bayi kanalının dönüşümüne liderlik etti. Vodafone Distribütörlerinin kullandığı el terminallerini tabletler ile değiştirdi, magazalara yapılan simcard ve vodafone ticari ürün satışlarının faturalarını, araçlarına dönmelerine gerek kalmadan bel printerleri ile basabilmelerini sağladı. Biyometrik imza projesinin sektörde hayata gecirilmesine öncülük etti; evrak ile yapılan abonelikleri dijitalleştirip, 20 milyon adet işlem ile 63 milyon adet kağıt tasarrufu sağladı. Sefer Tüz kullanılan SIM kartları teknolojiye uyumlu hale getirerek, Vodafone Türkiye’yi 4,5 G’ye en uyumlu operatör haline getirdi. Türkiye’deki ilk uygulamalardan biri olan doğaya uyumlu SIM kart üretimini başlatıp, Vodafone Türkiye’yi yıllık % 50 ECO SIM üretimine geçirdi. Tüz, evli ve 3 kız çocuk babasıdır.



