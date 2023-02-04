Tekne kül oldu

Güneşköy’de dün saat 02.00 sıralarında, Kazım Enver Sokak üzerinde yol kenarında park halinde bulunan bir şahsa ait teknede henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın sonucu, tekne ve tekneye ait motor tamamen yandı.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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