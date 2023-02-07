Tek yürek olduk

Depremler sonrasında yapılan yardım çağrısına Kıbrıs Türk halkından büyük destek geldi

Türkiye’de dün sabah meydana gelen ve büyük bir yıkıma neden olan depremler sonrasında belediyelerden yapılan yardım çağrısına büyük destek verilmeye başlandı.

Sabah saatlerinden itibaren yüzlerce vatandaş, belediyelere yardım paketleri ulaştırmaya başladı.

Başbakanlığın aldığı kararlar doğrultusunda toplanan yardımların, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda toplanarak, buradan ihtiyaçlı bölgelere ulaştırılmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderileceği kaydedildi.

İhtiyaç duyulan malzemeler şöyle:

“Battaniye, polar, çadır, uyku tulumu, el feneri ve benzeri aydınlatma için kullanılabilecek diğer her türlü araç ve gereç, konserve gıda, çadır içi soba, uyku tulumu (çocuk), uzay battaniye, cep ısıtıcısı, sentetik içlik (bebek/çocuk), eldiven( kışlık) (bebek/çocuk), polar battaniye, polar ara katman, kışlık bot (çocuk)”

