Tek yola giren Rum, kazaya neden oldu

Lefkoşa’da dün sabah tek yola giren Rum sürücü, karşıdan gelen araçla yüz yüze çarpıştı, kaza sonucunda yaralanan olmadı

Lefkoşa’da dün sabahın ilk ışıklarında Rum sürücünün dikkatsizliği sonucunda yaşanan kaza ucuz atlatıldı.Kaza, saat 05:30 raddelerinde, Lefkoşa’da Abdi İpekçi Caddesi boyunca MBX 565 plakalı salon aracı soldan üçüncü şerit içerisinde tek yönlü yola karşı, batı istikametine doğru kullanan Güney Kıbrıs’ta sakin Loizos Efthymıou dikkatsizliği sonucunda yaşandı.Sürücü Loizos Efthymıou yolun sonunda bulunan Abdi İpekçi Caddesi ile Bedreddin Demirel Caddesinin kesiştiği noktaya geldiğinde dikkatsiz bir şekilde yoluna devam edip soldan üçüncü şerit içerisinde Bedreddin Demirel caddesine tek yönlü yola girmesi sonucu, o esnada soldan üçüncü şerit içerisinde Kuzey istikametine doğru seyreden Lefkoşa’da sakin 24 yaşındaki Mert Calp yönetimindeki ET 719 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu yüz yüze çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.