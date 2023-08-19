Tehlikeli Gerilim

Pile'de, Kıbrıs Türk tarafının dün sabah başlattığı Pile-Yiğitler Yolu Projesi, bölgede gerginliğe neden oldu. Yol çalışmasını durdurmak için bölgeye giden BM'ye ait araçlar, Türk tarafına ait iş araçlarıyla çekildi. KKTC tarafı bölgeye polis, itfaiye, sivil savunma ve özel harekat gönderdi. BM, 12 Barış Gücü askerinin şiddete maruz kaldığını, 3 askerin tedavi altına alındığı belirtti ve olayı kınadı

Pile-Yiğitler köyü arasında başlatılan yol yapım çalışmaları sırasında dün tansiyon yükseldi. KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne KKTC'den kolay ulaşımı sağlamak üzere hazırlanan Pile-Yiğitler Yolu Projesi, BM Barış Gücü (UNFICYP) ve Güney Kıbrıs’ı gerdi.BM Barış Gücü tarafından dün tamamen KKTC egemenlik alanında bulunan Çayhan Düzü bölgesinde insani amaçlar doğrultusunda inşasına başlanan Pile-Yiğitler yolunun yapım çalışmaları, bölgeye izinsiz giren BM Barış Gücü askerleri ve araçları ile engellenmeye çalışıldı.Bölgeye Kıbrıs'ın kuzeyinden; polis, itfaiye, sivil savunma ve özel harekat ekipleri gönderildi.BMBG kuvvetleri, yol çalışmasında görevli olan sivil araçların önünü kesti ve KKTC polisinin görevini engellemeye çalıştı. Müdahale sırasında arbede çıktı.BM askerleri tarafından konulan beton bariyerler, KKTC Özel Harekat Polisi ekipleri ile bölgeye sevk edilen asker ve belediye personelleri tarafından kaldırıldı.Türk tarafının yetkililerini ve yol yapım araçlarını engellemek isteyen BM Barış Gücü askerleri, araçlarını KKTC topraklarına park etti.KKTC güvenlik güçleri ise BM'ye ait araçları bölgeden dozer yardımıyla kaldırdı. İş makinelerine fiziksel olarak engel olmak isteyen Barış Gücü görevlileri, bölgedekilerce uzaklaştırıldı.Öte yandan sabah saatlerinden beridir Pile-Yiğitler yolunun yapımı noktasında BM ve KKTC yetkilileri arasında devam eden gerginlik ve kriz geçici bir uzlaşı ile son buldu. Uzlaşıya göre yapılacak yol çalışması Birleşmiş Milletler’in kontrolündeki noktaya kadar devam edecek ondan sonraki süreç ise diplomasi ile çözülecek.KKTC'nin, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından engellenmeye çalışılan Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ne, BM Barış Gücü askerlerinin geri çekilmesiyle başlandığı bildirildi.KKTC güvenlik güçlerinin, BM Barış Gücü askerlerini KKTC topraklarından Yeşil Hat'ta geri itmesi sonucu yaşanan gerginlik son buldu.KKTC'li yetkililer, Barış Gücü askerlerinin bölgeden ayrıldığını ve yol yapım çalışmalarına başlandığını bildirdi.BM’DEN KINAMAKKTC ile GKRY arasındaki sınırda görev yapan BMBG, açıklama yaparak KKTC'nin tampon bölgede yaptığı inşaat ve düzenleme çalışmalarından endişe duyduğunu bildirdi.Açıklamada, KKTC tarafının yaptığı çalışmaların izinsiz olduğu iddia edilerek BM'nin önceliğinin tampon bölgede gerilimlerin önlenmesi ve statükonun sürdürülmesi olduğu savunuldu.BM Barış Gücü Sözcüsü Aleem Siddique tarafından yapılan yazılı açıklamada, BM’ye mensup personele ve araçlara zarar verildiği, bu durumun kınandığı bildirildi.Türk tarafı bir süredir, Pile – Yiğitler yolunun “genişletilmesi” amacıyla bazı çalışmalar başlatmış, söz konusu çalışmalar BM tampon bölgesine sıçramıştı.BM açıklamasında, “BM barış güçlerinin güvenliğine yönelik tehditler ve BM mülküne zarar verilmesi kabul edilemez ve uluslararası hukuka göre ciddi bir suç teşkil eder” denildi, hukuki süreç başlatılacağı bildirildi.BM, Kıbrıs Türk tarafını, "BM tampon bölgesindeki yetkisine saygı duymaya, gerilimi daha da tırmandırabilecek her türlü eylemden kaçınmaya; ayrıca tümYine aynı bölgede bir de helikopter havadan gözlem yapıyor.Cyprus Mail'in haberine göre olay, yol çalışmasını engellemeye çalışan bir BM barış gücü görevlisinin yüzüne yumruk atılmasıyla başladı.Haberde, toplam 12 BM barış gücü askerinin şiddete maruz kaldığı, 3 askerin tedavi altına alındığı ifade edildi.Aynın haberde, BM personeline saldıranların, “sivil giyimli Türk ordusu ve polisi” olduğu iddia edildi.Yol çalışmasını durdurmak için yolu kapatan BM araçlarının, traktörlerle yoldan çekildiği bildirildi.Türk tarafı, Pile ile Yiğitler arasındaki yolun “genişletilmesine” ilişkin bir proje başlatıldığını, amacın, ”Pile köyüne İngiliz Egemen Üs Bölgeleri’ne muhtaç kalmaksızın geçiş yapılmasını sağlamak” olduğunu açıklamıştı.Ancak Birleşmiş Milletler, söz konusu yolun “tampon bölgeden” geçtiğini, bunun izinsiz bir inşaat olduğunu açıklayıp, çalışmaların “endişeyle” yakından takip edildiğini duyurmuştu.