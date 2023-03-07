TDP Genel Başkanı Atlı, Cumhurbaşkanının okul ziyaretlerindeki açıklamalarını eleştirdi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve Lefkoşa Türk Maarif Koleji öğrencileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın burada yaptığı konuşmaları eleştirdi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Mine Atlı, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve Lefkoşa Türk Maarif Koleji öğrencileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın burada yaptığı konuşmaları eleştirdi.

Atlı, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın okulları ziyaret sırasında çocuk yaştaki öğrencilere “siyasi içerikli ve ırkçı konuşma” yaptığını savunarak, “O çocukların eleştirmeyi, tarihe kapsamlı bakmayı bilen ve ne niyetle konuşulduğunu anlayabilecek olan çocuklar olduğunu” belirtti.



Tatar'ın çocuklara “Mehmetçik adaya çıkarma yapmasaydı, burası Yunan adası olacaktı” dediğine işaret eden Atlı, “Okullarda Yunan düşmanlığı propagandası yapmak, hem de böylesi bir dönemde; ancak sana yakışırdı” diyerek Cumhurbaşkanına eleştiride bulundu.

Gençlere; insan hakları, çevre bilinci ve evrensel değerler yerine, “korku ve kin” aktarılmasını eleştiren Atlı, “O çocukların en çok sevgiyi duymaya ihtiyacı olan dönemde siz hala nefret peşindesiniz” ifadelerini kullandı.

