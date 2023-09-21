TDP Genel Başkan Yardımcısı Özkunt’tan açıklama

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Özkunt, New York’ta gerçekleşen BM 78. Genel Kurulu’ndaki konuşmasında, “Federasyon bitti, KKTC’yi tanıyın” çağrısı yapan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerinin, “Kıbrıs Türk toplumu adına karar vermek" olduğunu belirterek, bunu "reddettiklerini” kaydetti.

Özkunt yaptığı yazılı açıklamada, “Erdoğan’ın bu çağrısının, uluslararası hukukun ve Kıbrıs’ın gerçekleriyle bağdaşmadığını, Kıbrıs Türk toplumunun federasyon ve barış istencinin devam ettiğini” ifade etti.

Nevzat Özkunt, “Toplumun bu duruşunun ilk olarak 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine müdahale edilerek, gölgelenmek istendiğini” iddia etti.

“Bugünlerde yürütülen politika ve var olan yönetim anlayışının, Kıbrıs Türk toplumunu adeta rehin tutarak, dünyadan kopardığını” savunan Özkunt, toplumun, tam da bunun aksine uluslararası hukuka bağlı ve dünyada görünür olacak şekilde kendi ülkesinde özne olma istencinin devam ettiğini belirtti.

Kıbrıs Türk toplumunun, dünyadan izole edilmesinin, ekonomik, sportif, sosyal ve kültürel tüm olumsuzluklarını en derinden yaşadığını kaydeden Özkunt, tek çıkış yolunun federasyon temelli bir çözüm olduğunu ifade etti.