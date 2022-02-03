TDP'de yaprak dökümü

Seçimlerde baraj altı kalan TDP'de Genel Sekreter Halil Hızal görevinden istifa etti. Hızal "Daha yaşanası bir ülke hayal ettim. Olmadı. Ertelediğim dünya turuna gideceğim" dedi

Seçimlerde baraj altı kalan TDP'de Genel Sekreter Halil Hızal görevinden istifa etti. Hızal "Daha yaşanası bir ülke hayal ettim. Olmadı. Ertelediğim dünya turuna gideceğim" dediTDP’de Genel Başkan Cemal Özyiğit’in ardından Genel Sekreter Halil Hızal da görevinden istifa etti. Hızal ayrıca, siyasi hayatını da sonlandırdığını açıkladı.İstifasını sosyal medya üzerinden duyuran Dr. Hızal, TDP'nin barajı geçemediği erken genel seçimin hemen ardından yaptığı ilk açıklamada da sonuçlarla ilgili herkesin üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini belirtmişti.Hızal mesajında şöyle dedi:"3 yıldır devam eden TDP Genel Sekreterliği'nden istifa ettim. Siyaset hayatımı bu andan itibaren sonlandırıyorum. Doğruları söylemeye çalıştım.Daha yaşanası bir ülke hayal ettim. Olmadı. Başaramadım. Üzgün ve kırgın değilim. Bundan sonra en iyi bildiğim mesleğimi yapmaya devam edeceğim.Ertelediğim dünya turuna gideceğim. İnsan yolculuktur. Hoşçakalın."