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TC Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutladı

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Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Adası'nın her köşesinde Türk Milleti'nin mührü olduğunu belirtti.

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TC Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutladı
Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Adası'nın her köşesinde Türk Milleti'nin mührü olduğunu belirtti.
Feyzioğlu sosyal medya hesabından yayımladığı 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajında, “Kıbrıs'ın fethinin 452.,Türk Mukavemet Teşkilatı'nın 65., Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın 47. yıldönümü kutlu olsun.” dedi.
Feyzioğlu’nun mesajı şöyle:
“Kıbrıs Adası'nın her köşesinde Türk Milleti'nin mührü var. Aynı Milletin asli unsurlarıyız hepimiz. Kimimiz Anadolu'da kalmış kimimiz buraya göçmüş. 1571 veya 1974 sonrasında...
Neredeyse yüz yıl boyunca önce İngiliz  işgalcilere sonra EOKA'cı Rum soykırımcılara karşı direnmiş ve Türklüğünü korumuş Kıbrıs Türklerine, mehmetçiğe, mücahide  selam olsun.
Cümle şehidimize ve ahirete irtihal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlıklı nice yaşlar diliyorum.”
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