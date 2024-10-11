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TC Lefkoşa BüyükelçiliğiSaid Ezbek için taziye mesajı yayımladı

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TC Lefkoşa Büyükelçiliği, Lübnan’dan tahliye edilirken hayatını kaybeden KKTC vatandaşı Said Ezbek için taziye mesajı yayımladı

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TC Lefkoşa BüyükelçiliğiSaid Ezbek için taziye mesajı yayımladı
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Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Lübnan’dan Mersin’e gemiyle tahliye edilen 966 kişi arasında yer alan 24 KKTC vatandaşından birinin hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, hayatını kaybeden Said Ezbek’e Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilendi.
Lübnan’dan 966 kişiyi tahliye eden iki geminin dün akşam Mersin’e ulaştığı kaydedilen mesajda şu ifadelere de yer verildi:
“Vatandaşlarımızdan ayrı göremediğimiz 24 KKTC vatandaşı da aynı gemilerde ülkemize intikal etmiştir. Tahliye sırasında hayatını kaybettiğini öğrendiğimiz KKTC vatandaşına Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Ülkemiz KKTC vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak için ihtiyaç duyulan desteği sağlamaya devam edecektir.”
Dışişleri Bakanlığı, yolculuk sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Said Ezbek’in naaşının KKTC’ye getirildiğini duyurmuştu.
 
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