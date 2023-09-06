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TC-KKTC Su Temin Projesinde arızadan dolayı Alsancak bölgesine 3 gün su verilemeyecek…

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Bu süre zarfından su yerel kaynaklardan karşılanacak

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TC-KKTC Su Temin Projesinde arızadan dolayı Alsancak bölgesine 3 gün su verilemeyecek…
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 TC'den KKTC'ye su temin projesi kapsamında Alsancak bölgesinde oluşan arızadan dolayı 6-9 Eylül tarihleri arasında onarım çalışması yapılacak.
 
Su İşleri Dairesi'nden verilen bilgiye göre, onarım çalışmaları sırasında Geçitköy - Tatlısu arası yerleşim birimlerine bu kapsamda su sağlanamayacak.
 
Açıklamada, bölgelere yerel içme kullanma suyu kaynaklarından su sağlanacağı ve bu süreçte bölge halkının suyu bilinçli ve tasarruflu kullanmalarının büyük önem arz ettiği belirtildi.
 
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