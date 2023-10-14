TC Karayolları, Lefkoşa’da “Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü” ofisi açtı

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesindeki Karayolları Genel Müdürlüğü, KKTC’de “Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü” ofisi açtı.

Sosyal medyada paylaşılan görsellerle duyurulan gelişme tepki topladı. 1990 yılından bu yana kuzeydeki yollarla ilgili Türkiye’de çıkılan ihaleleri denetleyip koordine eden müdürlüğün ani bir kararla “görünür” olma kararı aldığı, bu kapsamda tabela diktiği ifade ediliyor…

Konuyla ilgili Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, TC Karayolları’nın 1990 yılından bu yana Kıbrıs’ta olduğunu, kuzeydeki yollarla ilgili Türkiye’de çıkılan ihalelerin, TC Karayolları tarafından koordine edilip denetlendiğini söyledi.

Arıklı, daha önce doğrudan TC Elçiliği’ne bağlı olan dairenin, artık “TC Kalkınma ve İşbirliği Ofisi”ne (KEİ) bağlı olduğunu, bu kapsamda tabelanın yeni asıldığını ifade etti.

